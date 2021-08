Ana Beltrán: “Es vergonzoso que Sánchez no diga absolutamente nada de un problema tan serio como es la luz"

Con el de hoy, llevamos cuatro días de récords consecutivos en el precio de la luz. Una situación que afecta a muchos españoles y que puede tener graves consecuencias en nuestra economía. Por eso, la diputada y vicesecretaria de Organización del PP Ana Beltrán califica de vergonzosa la actuación de este miércoles del presidente del Gobierno “que no dijo absolutamente nada de algo que quita el sueño a los españoles, de algo tan serio como es un coste diario por su negligencia energética”

Señala, además que “la Comisión Europea ha dicho que Pedro Sánchez sí que puede intervenir ante la subida de la luz, es decir, que sí que puede hacer algo el Gobierno y no está haciendo nada”. Y critica que siempre echen la culpa a otros, algo de lo “que estamos tan acostumbrados” dice pero que “ya nadie les cree”.

Destaca, además que desde su partido “hemos propuesto que se pague solo por la energía que se consuma, que se suprima el impuesto a la generación eléctrica y traspasar a los Presupuestos Generales del Estado los costes regulados de la tarifa eléctrica y no nos hacen nada de caso, como en otras ocasiones” resaltando que “si esa propuesta se hubiera aprobado en el Congreso se estaría trabajando en ella y no estaríamos ahora viendo como los más vulnerables son los más afectados por este incremento de la luz”.

Una de las preocupaciones ante esta subida de la luz que comenta Beltrán es que “las empresas pierden competitividad con este aumento del 33% y esa falta de competitividad significa quedarse fuera del mercado si no suben los precios y si aplican este subida de la luz a los precios, imagínense con lo que nos vamos a encontrar: con un encarecimiento en un momento tan preocupante justo ahora que estamos saliendo de la crisis tras el covid”

Califica Ana Beltrán de “extrema gravedad” la situación que estamos viviendo en estos momentos con el recibo de la luz porque “hay mucha gente que no puede llegar a fin de mes” y critica que el Gobierno no haga nada cuando “le están requiriendo desde Europa que sí que tiene capacidad de actuar en este ámbito”.

Por eso, incide, “cuando un Gobierno no sabe actuar, no tiene medidas o no las quiere implementar, no queda otra que convocar elecciones y cambiar al Gobierno”.