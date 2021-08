El precio de la luz se desboca este jueves a su cuarto récord consecutivo, en plena ola de calor

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista (pool) se ha situado para mañana jueves, en plena ola de calor, en 115,83 euros megavatio hora (MWh), con lo que bate el récord histórico por cuarto día consecutivo y supera en un 1,6 % al anterior, fijado para este miércoles en 113,99 euros.



Si se compara con el que se pagó el segundo miércoles de agosto de 2020, 40,52 euros/MWh, el precio mayorista de la electricidad, que en España se usa de referencia para calcular la tarifa regulada a la que están sujetos unos 10 millones de hogares, prácticamente se triplica, según datos del operador del mercado ibérico OMIE.



Por franjas horarias, el precio del pool, en el que se casa la oferta de los productores con la demanda prevista por Red Eléctrica, oscilará entre los 130 euros/MWh que costará entre las 21:00 y las 22:00 horas, y los 105,51 euros que se pagarán entre las 5:00 y las 6:00 de la madrugada, por lo que estará en todo momento por encima de la barrera de los 100 euros. Detrás de estos elevados precios están el encarecimiento del gas, que lo usan los ciclo combinados y marca el precio del pool en la mayoría de las horas; el encarecimiento de los derechos de emisión y el incremento de la demanda por la recuperación económica y las altas temperaturas.



Este fenómeno afecta a toda Europa, por lo que también se registrarán elevados precios por megavatio hora en mercados de países competidores como Alemania (106,54 euros), Francia (104,94 euros), Reino Unido (103,55 libras-122,13 euros), Italia (118,93 euros) o Portugal (comparte precio con España), según datos de los respectivos mercados recabados por EFE. En España, el precio mayorista de la luz tiene un peso en torno al 24 % en la factura de la luz de los cerca de 10 millones de hogares acogidos a la tarifa regulada o Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC).



Por su parte, los consumidores que contratan su suministro en el mercado libre, unos 17 millones, pagan por el kilovatio hora los precios que pactan por contrato con las comercializadoras, por lo que no se ven afectados por las oscilaciones del pool. Para amortiguar con carácter inmediato el impacto en la factura del alza del pool, el Gobierno ha rebajado hasta finales de año el IVA que grava el recibo eléctrico del 21 al 10 % y ha suspendido durante el tercer trimestre el impuesto a la generación eléctrica (7 %) que pagan las compañías productoras.



LAS ELÉCTRICAS PIDEN DESVINCULAR LA TARIFA DEL POOL Y ASEGURAN QUE NO SE ESTÁN BENEFICIANDO



Estas medidas han sido valoradas este miércoles por la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) que, no obstante, ha abogado por desvincular la tarifa regulada del pool e indexarla a precios estables para evitar así su volatilidad, como ocurre en otros países europeos.



En un comunicado, Aelec (que agrupa a Iberdrola, Endesa, EDP y Viesgo) ha insistido en que los altos precios del mercado mayorista se están dando en toda Europa y se deben al "extraordinario" aumento del precio del gas natural, cinco veces superior al de hace un año, y al encarecimiento de los derechos de CO2. La asociación ha defendido el papel de las compañías eléctricas y ha asegurado que "no se están beneficiando de la subida del precio en el mercado mayorista", sino que es la actividad gasista "la que se ha visto beneficiada por la actual situación del mercado".



Los récords de agosto llegan después de que el precio medio diario del mercado mayorista se situara en julio en 92,42 euros/MWh, el más alto para ese mes desde que existen registros, a pesar de que la demanda bajó ese mes el 0,5 % y se anotó su primer descenso desde marzo de este año. Para contrarrestar a largo plazo estos altos precios, que se prevé que se mantengan en el tiempo, el Ejecutivo ha puesto en marcha iniciativas legislativas para "sacar" del recibo de la luz las primas a las renovables, que se cargarán a las energéticas, petroleras y gasistas incluidas; y para minorar los beneficios de hidráulicas, nucleares y eólicas anteriores a 2003, medida duramente criticada desde Aelec.



Además, ha pedido a Bruselas que se revise el funcionamiento del mercado eléctrico europeo, en el que los precios se fijan conforme a un sistema marginalista que retribuye todas las tecnologías al precio de la más cara (ciclos combinados de gas), un esquema que se da en todos los países para garantizar la igualdad de condiciones de cara a los intercambios transfronterizos de energía.



Sin embargo, un portavoz de la Comisión Europea ha asegurado a Efe que considera que el actual modelo de mercado eléctrico integrado de la Unión Europea es el más eficiente para garantizar un suministro energético "seguro y asequible" para todos los ciudadanos y recuerda a los Estados miembros que disponen de mecanismos para ayudar a los más vulnerables.