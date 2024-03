Informe COPE: La paradoja de un país que lidera el paro de la UE estando en máximos de ocupación

El año 2023 dejó cifras históricas: máximos de ocupación con 20,8 millones de afiliados y 2,7 millones de parados, la cifra más baja en 16 años aunque los analistas hablan de un paro efectivo de 3,4 millones si se tienen a los demandantes de empleo con relación laboral.

El empleo aguanta y se transforma, de hecho, la reforma laboral ha reducido considerablemente la temporalidad de los contratos en los dos últimos años.

El perfil mayoritario en España sigue siendo el de empleado fijo por cuenta ajena, del sector servicios y que trabaja una media de 38,5 horas semanales en un país en el que ellos siguen ganando un 20% más que ellas. Reducir esa brecha es uno de los retos más inmediatos, como lo es recortar el paro, que aún estando en mínimos, dobla la media europea colocando a España como líder de un ránking que nos lastra como sociedad.





La reforma laboral deja muchos indefinidos con rasgos de temporalidad

El 87% de los trabajadores en España tiene un contrato fijo.

Es un máximo histórico acelerado por una reforma laboral, que en dos años ha sumado 3,1 millones de nuevos indefinidos lo que se ha traducido en un fuerte recorte de la tasa de temporalidad que ha pasado del 24% al 12,7%. Ese recorte nos acerca a la media europea pero la realidad es bien distinta si diferenciamos por sectores.

Mientras las empresas han hecho los deberes, el sector público sigue sin reaccionar con una tasa de temporalidad del 30%. El reto no es menor, porque la ley de estabilización del empleo obliga a reducirla hasta el 8% antes de que termine el año. En la práctica, más de 300.000 plazas tendrán que ser fijas a 31 de diciembre del 2024.

Otro dato que refleja la falta de estabilidad en el sector público; en 2023 las Administraciones Públicas firmaron 3.614 contratos con las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) un 131% más que el año anterior según la Estadística de Empresas de Trabajo Temporal del Ministerio de Trabajo.

Que la reforma laboral ha empujado la contratación indefinida es un hecho, pero no es oro todo lo que reluce. La estabilidad no ha crecido necesariamente al mismo ritmo. Las empresas han tirado mucho de la figura del fijo discontinuo en busca de cierta flexibidad, asegura Marcel Jansen de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), "no me vale el argumento de que en la foto fija el contrato fijo discontinuo tiene un peso muy reducido.

En el flujo, en los nuevos contratos su peso es muy considerable, la protección efectiva es menor que el fijo ordinario y por lo tanto necesitamos vigilarlo". Jansen asegura que se puede y se debe dar el número de fijos discontinuos en contra de lo que asegura el Gobierno.





El sector servicios: motor de la creación de empleo

Es el sector servicios el que más sigue tirando de la creación de empleo en nuestro país. De los 783.000 nuevos ocupados que dejó 2023, 629.200 se dieron en el sector servicios. Estamos hablando del 80%, seguido de la construcción, con 108.300 trabajadores más y con ligeras subidas en la industria y la agricultura.

Es lo que reflejan los datos de la última Encuesta de Población Activa pero desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones destacan un crecimiento especialmente intenso del empleo en sectores de alto valor añadido como Informática y Telecomunicaciones o Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, donde se han creado uno de cada cinco nuevos empleos desde el fin de la pandemia.





Perfil mayoritario: trabajador por cuenta ajena del sector Servicios

La mayor parte de ocupados en España trabaja por cuenta ajena, una media de 17.311.653 , son ocho de cada diez ocupados, frente a 3.337.516 de autónomos según los últimos datos de afiliación del mes de febrero. Si miramos por sectores vemos que siete de cada diez trabajadores se dan en Servicios, y el resto se concentran entre Construcción, Industria y Agricultura, Ganadería y Pesca.

Los españoles trabajamos una media de 38,5 horas semanales, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El máximo por ley está en 40 horas semanales y el objetivo del Gobierno es rebajar ese máximo a 37,5 en 2025 para beneficiar a 12 millones de trabajadores sobre todo de Comercio, Hostelería y Agricultura. De los 6,3 millones de horas extras contabilizadas a la sena en la última EPA, un 40% quedaron sin remunerar y sin cotizar según los inspectores de trabajo.





El teletrabajo, un hueso duro de roer para muchas empresas

Hasta la irrupción de la pandemia el teletrabajo era una modalidad que se concentraba en un número reducido de trabajadores con un perfil muy específico. La necesidad de continuar con la actividad a pesar de estar confinados llevó el trabajo a distancia por primera vez a miles de empresas y hogares. Así en febrero del 2020 se pasó de 1,64 millones de teletrabajadores al máximos histórico de 3,55 millones.

¿Cuánto queda de aquella experiencia? Pues según la última EPA, a cierre del 2023 al menos 3 millones de empleados habían trabajado la mitad de los días u ocasionalmente desde casa, así que nos hemos dejado por el camino más de medio millón de teletrabajadores.

Si nos comparamos con la UE, España está 10 puntos por debajo de la media y ocupamos el puesto 13 en desarrollo del teletrabajo según datos de Eurostat recogidos por un informe de la empresa de trabajo temporal Adecco que concluye que España solo ha mejorado una posición desde 2019. Los expertos señalan que persiste la desconfianza en los trabajadores y que es clave avanzar en un trabajo por objetivos, concluye Jansen "las empresas que quieren competir por talento, por jóvenes cualificados tienen que responder a esta demanda real de flexibilidad".





Formación: la llave del éxito frente a la ola de la IA



El mercado laboral no es ajeno a la inteligencia artificial, de hecho en la próxima década esta tecnología acabará con el 10% de los empleos actuales sobre todo del comercio o actividades administrativas que sufrirán un proceso de automatización. Estamos hablando de 2 millones de puestos de trabajo según un informe de la empresa de recursos humanos Randstad.

Esta es la cruz pero también hay una cara. La IA mejorará la productividad y traerá nuevas oportunidades de empleo en áreas de programación y consultoría, telecomunicaciones o actividades científicas y técnicas, hasta 1,6 millones de nuevos puestos de trabajo según Randstad. Así los expertos insisten en adaptar la formación a las necesidades del mercado y evitar así el aumento de vacantes. "La IA va a ser un campo de batalla de mucha relevancia" sentencia el experto en trabajo de FEDEA.





En España se gana un 21% menos de media que en la UE

El récord de ocupados no ha logrado espantar el fantasma del elevado paro que sufre nuestro país. Y es que ese aumento se basa más en el crecimiento de la población activa que en lasa lida de trabajadores de las listas del SEPE. España lidera el desempleo en la UE con una tasa del 11,6% casi el doble que el 6% de la media europea según datos de enero publicados por Eurostat.









Si miramos por Estados miembro vemos que después de España la segunda mayor tasa de desempleo la encontramos en Grecia, con un 10,4% y en tercer lugar se coloca Suecia con un 8,1%. En el extremo opuesto, las cifras más bajas se registraron en Malta (2,6%), Polonia (2,9%) y República Checa (3%).

España también el líder europeo en desempleo juvenil, la tasa en menores de 25 años es del 28,6% frente al 14,5% de la media europea. ¿Qué falla? Los expertos coinciden en que faltan medidas para incentivar la salida del paro y unas políticas activa de empleo más personalizadas.

Tampoco salimos ganando en materia salarial porque los españoles ganamos de media un 21% menos que nuestros socios europeos como refleja una comparativa de la empresa de recursos humanos Adecco en base a los datos más recientes del INE y de Eurostat. En 2022 el salario medio bruto de la UE fue de 2.194 euros frente a los 1.822 de España lo que supone 480 euros menos al mes que la media y 5.760 euros menos al año.













Pero la diferencia es aún mayor si comparamos por ejemplo con Alemania, donde ganan 1.326 euros más al mes de media o Francia donde los trabajadores perciben 752 euros más el mes de media. Aún así España se encuentra en el nivel intermedio de una tabla que lidera Luxemburgo, que registra el salario medio más alto llegando a los 3713 euros y a la cola Bulgaria con 650 de retribución media.





Programación especial en COPE

Este jueves 7 de marzo, los principales comunicadores de COPE se desplazan a distintos puntos de España con una programación especial: ‘Cómo trabajamos en España’.

Desde primera hora de la mañana, el programa 'Herrera en COPE´, con Carlos Herrera al frente, está abordando el contraste entre empresas tradicionales frente a lanzaderas punteras relacionadas con la IA. ¿Cómo afecta a la productividad esta nueva herramienta? ¿Es una ventaja competitiva o una amenaza para los puestos de trabajo? Desde Valencia, Alberto Herrera tratará de encontrar respuestas, con testimonios en primera persona y conexiones en directo con Zaragoza y Granada.

A las 19:00, ‘La Linterna’, con Ángel Expósito, analizará desde Sevilla la realidad que viven los autónomos a la hora de echar cuentas, y cuestiones como la brecha salarial entre hombres y mujeres. Además, desde la capital andaluza, Expósito tratará la situación de los hosteleros, con la Feria de Abril a la vuelta de la esquina.









En ´Mediodía COPE´, a partir de la 13.00, Pilar García Muñiz desde la provincia de Toledo, se enfocará en la realidad que afrontan los autónomos, los espacios de coworking, así como en la inclusión en el mundo laboral de perfiles de más de 60 años frente a jóvenes que abordan su primera oportunidad en el mercado.

A las 16:00 h en ´La Tarde´, Fernando de Haro analizará las claves de los contratos discontinuos y temporales desde Extremadura, mientras que Pilar Cisneros abordará desde Cádiz la realidad del teletrabajo en España, cinco años después del estallido de la pandemia, y la propuesta de la jornada laboral de cuatro días, entre otros temas.