Amós García, sobre el Molnupiravir: "Estamos avanzando, vamos a conseguir acabar con la pandemia"

600 días. Ese es el tiempo que ha pasado desde que en España comenzara el mayor desafío social para nuestra gente desde la Guerra Civil: un confinamiento. Alejarnos de personas queridas, de amigos y familia. De nuestras tardes en los bares, de las buenas (y malas) compañías en el trabajo. De una vida cercana a la gente, de los abrazos y los besos. Fueron 98 días en los que aprendimos a sobrevivir de otra manera, unos meses complejos de constante transformación; todo por una pandemia mundial que parece ya superada, algo en lo que afortunadamente podemos empezar a creer, aunque aún con cautela.

La evolución en este año y medio ha sido formidable en muchos aspectos para la humanidad, pero el esfuerzo científico que se ha realizado es completamente incatalogable. 600 días, han necesitado solo ese tiempo para normalizar la mayor crisis sanitaria mundial en un siglo. Nada más. Cualquier reconocimiento se queda corto para definirlo, pero si alguien pensaba que con la creación de la vacuna se iba a detener la investigación, estaba enormemente desacertado.

Ha sido noticia en los últimos días la creación de unfármaco testadoy aprobado en laboratorios del Reino Unido; está dedicado exclusivamente a combatir los síntomas de la patología de COVID-19, sin necesidad de aplicarlo de manera intravenosa. Se trata del Molnupiravir, una pastilla que se administra de forma oral y que se puede considerar un paso adelante para acabar por completo con la situación pandémica.

Amós García, Presidente de la Asociación Española de Vacunología, ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE durante esta mañana, y ha hablado positivamente de un hallazgo que “con calma, paciencia y prudencia”, puede ser el broche final de esta situación de excepción: “la combinación de vacuna y fármaco, crea un binomio perfecto. Estamos avanzando, lo vamos a conseguir”, señala Amós.

En cuanto a sus particularidades, el Molnupiravir tiene gran impacto en la forma moderada de la enfermedad, en el momento en el que se experimentan los primeros síntomas, y además, “impediría la forma del virus con un perfil superior de intensidad”. Pero por si esto fuera poco, se puede dirigir con carácter preventivo y a “personas que no han podido recibir la vacuna por diferentes circunstancias; es muy estimulante”, apunta el vacunólogo, consciente de que este hallazgo puede suponer un gran cambio del paradigma actual.

La nueva pastilla, según indica el experto, “llegaría a impedir la enfermedad”, en un momento en el que, recalca, que “el primer impulso iba destinado a prevenir el enorme daño de la pandemia; ahora podemos centrarnos en repararlo”. Los tiempos en los que se ha movido la investigación del coronavirus están siendo muy veloces, a pesar de lo eterno que se le está haciendo a la sociedad, pero apunta García que “va a seguir habiendo virus” y que “contar con herramientas de este tipo resulta imprescindible”.

En la actualidad, al mismo tiempo que llega a nuestro conocimiento la creación del Molnupiravir, hay muchos otros laboratorios pendientes de continuar los desarrollos correspondientes para lanzar otro tipo de fármacos que puedan combatir la enfermedad.

“La pastilla no está testada para niños”

Además de la evidencia que supone la llegada del medicamento, hay cuestiones que igualmente deben ser contestadas de manera adecuada. Una de ellas es la relativa a los más pequeños. Debemos recordar que en España a los menores de doce años, no se los está proporcionando dosis de las inyecciones, y que por ello, es conveniente conocer si pueden tomar el Molnupiravir.









García manifiesta que “no ha sido testado para niños”, y esperemos que no haga falta hacerlo, porque eso significa que la situación va bien. “El análisis de tomar la decisión se tendrá que dar adecuándose a la evolución de la pandemia”, expone el experto, que añade además que “si la incidencia no es alta, el impacto para los niños no es severo, no sería necesario emplearlo”.

En cuanto a las inoculaciones, hay otro problema del que no se habla mucho, y es la situación de los países menos desarrollados y en situaciones de alta pobreza. Ahí las condiciones son mucho más complejas y extraordinarias, “hay dosis en España que se podrían destinar a esos países que ahora están sufriendo mucho más que aquí”.

“España sigue liderando las políticas vacunales”

600 días después podemos sentarnos a reflexionar. Pensar en lo vivido y en ahondar lo que ha ocurrido. La variedad de olas han convertido en un tsunami de contagios en el que lo difícil ha sido tratar de colocar una escollera lo suficientemente fuerte para soportar el peso de este mar pandémico que por momento hemos pensado que sería eterno.









Nuestro país se encuentra en la actualidad en lasmejores cifras de contagios desde la salida del confinamiento, y la tendencia invita al optimismo en estos momentos al comprobar que el 80% de la población que está inmunizada. Estas cifras son envidiables en todo el mundo, ya que, indica Amós García que “seguimos liderando las políticas vacunales a nivel mundial”; un dato a tener en cuenta y que revela el motivo por el que en el resto de Europa no están como aquí.

“En el continente hay países con cifras de vacunación muy bajas”, algo que junto a las “desescaladas excesivamente rápidas” está propiciando situaciones límite en estos lugares. Otra de las causas de esta situación es que “los movimientos antivacunas están teniendo mucho peso”

“Negar la evidencia no merece ningún debate”

Desde la Asociación Española de Vacunología, mantienen la premisa de que “la ciencia debe estar al frente de la inconsciencia”. Es la idea que quiere transmitir Amós García, quien destaca igualmente un fundamento muy a tener en cuenta, y es que “las vacunas son lo que hace avanzar a la humanidad”, ya que pensándolo con frialdad, la vida hubiera sido muy complicada sin ellas. Igualmente, su mensaje es claro: “hay que animar a la gente a vacunarse, es normal tener miedo, pero son necesarias”.

Ha costado 600 días dar un golpe en la mesa, levantarse, enfundarse los guantes y lanzarse al cuadrilátero a plantar cara al maldito bicho. La paciencia, la cautela y el sentido común de nuestra sociedad en momentos concretos ha sido (y es) clave a día de hoy. La meta está cerca, no sin lamentar pérdidas, dolor y situaciones trágicas, pero poco a poco, la vida completa está cada vez más y más próxima. 600 días. Ya casi estamos.