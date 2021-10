¿Por qué Reino Unido no vuelve a las restricciones ante el aumento de casos por covid?

En Reino Unido existe preocupación ante el aumento de contagios que se está dando en los últimos días. En la actualidad, la tasa de incidencia está en 800 casos por cada 100.000 habitantes y cada día suman cerca de 50.000 nuevos contagios. Una cifra que no se veía desde el pasado mes de marzo.

Unos datos que constatan que el virus sigue ahí y que vuelve a hacerse fuerte en las islas británicas.

Aunque, de momento, las UCI no están saturadas hay quienes alertan de lo que puede pasar en breve. Y teniendo en cuenta que vienen las Navidades, el frío, la tercera dosis o que las dosis de refuerzo se están retrasando en Reino Unido y que desde algunos sectores hablan de que el efecto de las vacunas se puede disipar si no se cumplen los plazos.

En ‘Herrera en COPE’, el epidemiólogo Joan Cailà nos explica los dos principales motivos por los que en las islas británicas están en esos registros tan elevados de incidencia y de contagios. Considera el epidemiólogo que “puede influir la variante nueva, la delta plus, que está afectando aproximadamente al 10% de los casos de Gran Bretaña”. Sin embargo, señala Joan que “lo que más influye sea que abrieron muy tempranamente las restricciones” y alerta de que “hay que tener cuidado porque en España podría ser que repitiéramos lo que ha sucedido en Reino Unido”.

Por eso, Cailà es partidario de mantener algunas de las rutinas a las que nos hemos acostumbrados estos meses, ya no solo por el covid sino por la llegada de la gripe y de las Navidades. “Las mascarillas nos pueden ser de mucha ayuda para evitar casos de covid pero también de gripe. Era habitual que la gripe llegara a matar a 1.000 personas o más cada invierno. Es un riesgo que hay que evitar”, incide el epidemiólogo.

¿POR QUÉ NO VUELVE REINO UNIDO A LAS RESTRICCIONES?

Ante este aumento de contagios, muchos son los que se preguntan por qué no vuelven las restricciones al país. De hecho, hace unos días comparecía ante los medios de comunicación el ministro de Sanidad británico ante la expectativa de que diera las pautas a seguir aunque no se pronunció en ninguna medida pero sí avisó a su población de que se preparase para un invierno muy duro.

Para conocer la situación en los hospitales británicos, hablamos con la enfermera Laura Payá que explica que se registran “100 ingresos al día”.

Confirma Payá que ante esta situación “en el sistema de salud británico hay preocupación, sobre todo en los trabajadores que como colectivo ya pedimos que las restricciones no se levantaran tan rápidamente, porque está claro que funcionan”. Señala que “los sanitarios estamos muy cansados, muy quemados y hay mucha frustración y no entendemos por qué no se está tomando las medidas”.

En estos momentos, en Reino Unido se está administrando la tercera dosis de la vacuna a todos los profesionales sanitarios y a los mayores y se está a la espera de que empiece la campaña de la gripe.

Critica Laura la actuación del Gobierno británico e incide en que “un Gobierno debe actuar antes de que el problema ocurra, no reaccionar”.

LA NUEVA VARIANTE DELTA PLUS

Como ha comentado el epidemiólogo Joan Cailà, la nueva variante delta plus supone el 10% de los casos de Gran Bretaña y Payá explica que “sí que puede ser más contagiosa pero no parece ser la razón por la que se esté contagiando la gente”.

El Gobierno británico confirmó este martes que "sigue muy de cerca" la aparición de una "descendiente" de la variante delta del coronavirus, que podría ser entre un 10 y 15 % más transmisible que ésta, la cual ya es el doble de contagiosa que el original SARS-CoV-2.

Los expertos la han denominado "AY.4.2" y que algunos conocen como Delta Plus. Este "nuevo linaje del SARS-CoV-2" es "descendiente" de la variante delta (B.1.167.2) y "tiene dos mutaciones características" en la proteína S, "Y145H" y "A222V", las cuales podrían ofrecer al virus ventajas para sobrevivir, señaló en la publicación Science Media Centre Francois Balloux, uno de los dos expertos citados por el FT.

En caso de confirmarse las pruebas preliminares, la "AY.4.2" podría convertirse en la variante del coronavirus más infecciosa desde que comenzó la pandemia, indicó Balloux, director del Instituto de Genética del University College London.