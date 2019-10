Álvaro Urquijo: "Hemos hecho un disco con canciones que fluyen, que puedes escuchar en la carretera"

Escuchando ‘Mi Paraíso’ descubres que este álbum es de Los Secretos . El trabajo número catorce de esta banda, ya mítica del pop español, con canciones como ‘Si pudiera parar el tiempo’, "un disco con doce canciones cien por cien sonido Secretos, “para nosotros lo mejor es lo que piense el público” dice Álvaro Urquijo en 'Radio Carlitos'.

Un público "de todas las edades", dice Álvaro, que sabe que el grupo mantiene una identidad a lo largo del tiempo, porque Los Secretos, "sabemos lo que queremos desde el principio, empezamos muy jovencitos y dimos con una fórmula a la hora de componer, arreglar las canciones y tocar que englobaba muchos estilos porque teníamos una buena cultura musical, habíamos oído de todos sin prejuicios, sin problemas porque en el tocadiscos de mi padre sonaba desde Punk pasando por el Jazz. Nosotros hacemos todas las canciones con el mismo respeto".

'Mi Paraíso' es un disco muy de escuchar en la carretera, en largos viajes, “sí me gustan los discos y las canciones que fluyen, que puedas incluso mover la cabeza y asentir y mover el cuerpo, que caminan y ese tipo de canciones para la carretera son buenísimas. Me suelo poner en lugar del público para ver que canciones me gustan de las que hago, tengo que escucharlas muchas veces y si no me canso de ellas es que es buena señal y con este disco hemos tenido bastante atino porque cuando lo hemos terminado de grabar no estás alto y no lo quieres escuchar más sino que te gusta oírlas. Suena bien y estamos contentos”.

Álvaro Urquijo además de sus canciones cuando el grupo va de gira y pasan muchas horas de viaje escucha a The Byrds y su 'My back pages' porque "empezaron a hacer canciones animados por el furor de The Beatles y por las canciones de Bob Dylan. Mezclan el Folk y una guitarra de doce cuerdas como la que yo me pude comprar con el poco dinero que teníamos al principio, que eran 8.000 pesetas y esa cutrez de que solo tuviéramos ese dinero y una sola guitarra hace que Los Secretos tengamos este sonido".

A Tom Petty, "lo empezamos a escuchar cuando todavía no éramos Los Secretos y yo siempre le he admirado mucho porque hace canciones muy bonitas. Cuando no teníamos repertorio versionábamos esta canción, 'A Even the losers'"

De Lyle Lovett que "es muy peculiar, tiene mucha sensibilidad cantando", Álvaro Urquijo elige 'Our lady of the well' y 'Desperado' de otra banda mítica, The Eagles

'Mi Paraíso' se ha grabado de distinta manera a los anteriores trabajos de Los Secretos, "se ha establecido que las voces es la parte final de los discos y se va con prisita y cuando se había hecho el trabajo vocal te ponías con los coros, pues aquí hemos hecho al revés, primero hemos grabado las voces el tiempo que hiciera falta y luego hemos grabado los coros, y se nota que hemos gastado tiempo y esfuerzo".

Este último disco ve la luz un mes antes de que se celebre, el 17 de noviembre un gran homenaje por los 20 años sin Enrique Urquijo con la participación de muchos artistas, “nosotros no hubiéramos alcanzado 40 años de Los Secretos sin Enrique Urquijo, sus canciones son los cimientos, la espina dorsal, la estructura, el carisma que nos distingue del resto del mundo y eso lo voy a reconocer hasta en La Haya si hace falta. Yo tengo muy presente a mi hermano y siempre pienso ¿qué haría Enrique en este caso? Es como tu compañero en ausencia y es un homenaje porque estuvimos 20 años con Enrique y 20 años sin él. Los beneficios irán para tres ONG’s con las que colaboramos desde hace tiempo y focalizado en la memoria y el recuerdo de las canciones de mi hermano”.