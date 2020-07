Álvaro cumple su mayor sueño al completar el Camino de Santiago

La semana pasada conocimos la historia de Ildefonso y su hijo Álvaro, un chico de quince años con una discapacidad mental debido a la mutación de dos genes que no le impide tener unas capacidades “que ni imaginas”. Y por lo tanto, eso no ha evitado que pudiera emprender el camino de Santiago con la compañía de su padre Ildefonso y de un amigo de la familia, Paco.

Comenzaron la peregrinación hace seis días desde Málaga hasta Santiago de Compostela en coche. Llegados a Sarriá, en Lugo, dejaron el coche y emperendieron su viaje a pie.

Las nuevas tecnologías, concretamente Twitter, han contribuido para dar a conocer su aventura. A través de su cuenta @CaminodeAlvaro, miles de personas han tenido la oportunidad de seguir el camino con Álvaro, Ildefonso y Paco.

¡Ya hemos salido de Málaga! De camino a Sarria, que será donde iniciemos el Camino, pararemos hoy en Madrid para ver a la familia y que el viaje no se me haga tan largo. Mi padre os cuenta algo de mí en este vídeo y os presenta a Paco, que nos va a acompañar durante el viaje. pic.twitter.com/XXokViSzoQ

Era un reto que no era fácil e Ildefonso recuerda el momento en el que llegaron como “especial”. Tras varios días caminando, cuando comenzaron a entrar en la ciudad, la emoción comenzó a hacer acto de presencia. Sin embargo, en el momento en el que llegaron a la plaza “fue incontenible, sobre todo cuando abracé a Álvaro”.

Su hijo solo decía “papá llora, Paco llora” porque se emocionaron los dos. Por lo que habían logrado. Juntos. A pesar de todo, Álvaro tampoco pudo contener su emoción. “Se puso a dar saltos de alegría, como él se expresa”, explicaba su padre emocionado.

Ildefonso ha lamentado no poder entrar en la catedral debido a los aforos establecidos en su interior. Sin embargo, el padre de Álvaro cree que “el sentido de la peregrinación tampoco es ir ver y besar el santo, sino haber podido ver la grandeza de Dios a través de la sencillez de Álvaro”.

Debido a las medidas por la pandemia, el aforo de la Catedral estaba limitado y no hemos podido entrar. Mañana partimos sin haber podido rezar ante la tumba del apóstol. No obstante, el sentido de la peregrinación no cambia. pic.twitter.com/9XyTCLOsum