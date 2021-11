Álvarez de Toledo, sobre García Egea: “Tuve una de las conversaciones más desagradables de mi vida"

La diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo ha presentado en ‘Herrera en COPE’ su libro ‘Políticamente indeseable’ con el que pretende “que la derecha llegue a gobernar en España”, y matiza “gobernar en el sentido de construir, poner en práctica una gran alternativa al movimiento de izquierdas identitario que está poniendo seriamente en riesgo los cimientos de nuestra convivencia”.

Asegura Álvarez de Toledo que este libro “es un ajuste de cuentas con la política indeseable, es decir, con la mala política, con la política entendida, insisto, como tantos estos defectos que menciono”.

Especifica la diputada del PP que lo que tiene que hacer su partido para ganar las elecciones es “construir una alternativa ideológica y política de fondo capaz de reagrupar a una inmensa mayoría de españoles, es decir, a 176 escaño. Y si no somos capaces a sacar nosotros los 176, desde luego, hacer todo lo posible para forjar esa mayoría”. Una alternativa que existe pero que Álvarez de Toledo insiste en que “hace falta coraje, convicciones y capacidad de desafío”.

Tras la publicación del libro y las últimas ‘disputas’ que tiene con el partido, asegura Cayetana rotundamente que “yo no tengo ninguna intención de irme”.

Por otro lado, recuerda Cayetana –y lo cuenta en libro- su relación con Teodoro García Egea con el que tuvo una de “las conversaciones más desagradables que he tenido en mi vida, por el nivel de agresividad y de irracionalidad”. Además, define Álvarez de Toledo al secretario general del PP como “un arquetipo, un arquetipo de una manera de entender el mando dentro delas organizaciones políticas que, insisto, convierten a los compañeros en súbditos, es decir, ejercen un mando despótico”. Y señala que “no lo pasé bien en el trato que recibí de él”.

Por otro lado, Álvarez de Toledo sigue mostrando su confianza en Pablo Casado, “tiene la responsabilidad de liderar esto, la posibilidad y la obligación, este país necesita una alternativa y el líder de la oposición tiene que construir esa alternativa”.

DEFIENDE A ISABEL DÍAZ AYUSO

Ha hablado Cayetana de lo que sucede en Madrid, de esa batalla entre Casado e Isabel Díaz Ayuso, alabando a la presidenta de la Comunidad de Madrid por lograr algo que califica de “acontecimiento extraordinario”. Relata Álvarez de Toledo los triunfos conseguidos por Ayuso: “ha conseguido contener la subida de Vox, pero sobre todo derrotar a Sánchez masivamente y echar de la política a Pablo Iglesias”.

Por eso, la diputada del PP no entiende “de ninguna manera que se pueda desde la propia dirección nacional iniciar una campaña de ataques contra Ayuso. Me parece una locura, me parece un suicidio, me parece incomprensible en términos estratégico. No me cabe en la cabeza”.