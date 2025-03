El almirante Garat señala el papel que jugaría el ejército europeo si Marruecos ataca España: "Límites geográficos"

Los líderes de la Unión Europea han acordado este jueves multiplicar el gasto en seguridad y defensa para rearmar Europa.

Una decisión que llega ante la "amenaza existencial" que representa la agresión de Rusia sobre Ucrania y el giro de Estados Unidos con respecto a esta guerra desde la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca.

¿Cuánto tiempo puede tardar Europa en construir un ejército? ¿Cuáles son los países con mayor potencial? ¿Cuáles son las dificultades a las que se enfrenta la UE?

Para responder a estas cuestiones, en 'Herrera en COPE' hemos hablado con el almirante retirado Juan Rodríguez Garat.

uN EJÉRCITO, UNA NACIÓN

En primer lugar, el almirante ha puesto el foco en el problema esencial de origen que es que Europa no es una nación: "Un ejército tiene que estar indisolublemente asociado a la idea de nación, tiene que nacer de una voluntad de defenderse juntos, que es lo que a lo largo de la historia ha traído el concepto de nación.

El primer esfuerzo, antes del económico, es conseguir que los españoles se sientan interesados por la defensa de Letonia y los letones por la defensa de Ceuta y Melilla. El dinero no compra la voluntad de los pueblos, que es imprescindible para la construcción de la defensa. En el supuesto de que ese trabajo se pueda hacer bien, todo lo demás tiene solución".

Garat recuerda que "hay que trabajar mucho. La OTAN tiene una estructura militar integrada de la que la Unión Europea carece, también puede hacerse con un poco de generosidad por parte de los países, pero los sistemas de los que carece Europa y que necesitaríamos para poner un ejército de primera división en pie de guerra no se pueden diseñar de la noche a la mañana.

El almirante Garat

Por poner un ejemplo, el más claro de todos, la mayor carencia de Europa en el mundo en que vivimos ahora está en la defensa antimisiles balísticos.

No hay ningún sistema europeo que pueda hacer eso y no lo podremos comprar seguramente en Estados Unidos, al menos no con la confianza necesaria para mantener una independencia estratégica y por lo tanto lo único que queda es diseñar y construir uno y eso no va a tardar menos de una década en estar en pleno funcionamiento".

El almirante explica que los misiles balísticos funcionan como "una bala de cañón, suben, pierden una vez que están arriba y sigue por inercia como una bala de cañón. Para que lleguen a otro continente tienen que alcanzar tienen que subir más de mil kilómetros y no hay ningún arma en el mundo defensiva que llegue a esa altura hoy por hoy".

La guerra en ucrania

Respecto a la guerra de Ucrania, pone el foco en la desinformación: "Los rusos no tienen una gran ventaja en satélites, lo que sí que es verdad es que Ucrania ha dependido hasta ahora de los satélites norteamericanos, sobre todo, pero Rusia no es Estados Unidos y no tiene gran ventaja en satélites. Más preocupación será de cara al futuro los sistemas aéreos espaciales chinos.

No se puede olvidar que Rusia es un país relativamente pobre, no es que sea pobre, pero su PIB es la décima parte de la Unión Europea. No puede tener de todo y de hecho no tiene de todo. Lo que pasa es que ellos tienen lo suficiente mientras que Ucrania, que está manteniendo una guerra con ellos desde hace ya más de tres años, depende de Estados Unidos, pero si Europa, Francia, y Inglaterra ponen a su disposición los sistemas que tienen, no va a sufrir demasiado por eso.

Hay mucha desinformación en torno a la guerra de Ucrania. Se nos quiere convencer de que Ucrania ha perdido la guerra, no es verdad sobre el terreno y lo que es la guerra en sí está estancada".

Plazos para crear un ejército europeo

En cuanto a la estructura que necesitaría un ejército europeo: "No necesitaríamos muchas más tropas, hay escasez de casi todo en Europa y sobre todo hay escasez de munición, tenemos los almacenes de munición y algunos de los de repuestos vacíos, pero el mayor problema que tendría Europa es en ensamblar las piezas.

Todos los países tienen carros de combate, todos los países tienen fragatas. Lo que nos falta es aquello que cada país individualmente no puede conseguir solo y lo que necesitaríamos comprar en equipo porque es demasiado caro. Un portaaviones como los norteamericanos es algo que da sentido a toda una estrategia naval".

Respecto a los plazos para la creación del mismo, Garat explica que "si hay voluntad, la creación del ejército europeo puede ser rápida, en un año se pueden tener las estructuras, por ahora no estamos todavía en ese nivel. Ahora, en tener un ejército europeo eficaz, armado con todo lo que haga falta y que sea capaz de llevar a cabo una guerra de alta intensidad sin ir de la mano de los Estados Unidos, sería una situación desgraciada, pero eso tardaríamos al menos 10 años".

Nosotros tenemos un flanco sur que la OTAN no cubre, que es Ceuta y Melilla, ¿un nuevo ejército europeo sí que ayudaría a estas plazas en el caso de que sufriéramos por el rearmado Marruecos algún tipo de agresión?

Garat tiene claro que sí: "Así es, efectivamente, El Tratado de la Unión Europea no pone límites geográficos y trata de defender la integridad territorial de todos los europeos. Evidentemente, eso requeriría que luego las cláusulas del Tratado se cumplen, pero la mejor forma que España puede tener para pedirle alzadas a sus aliados en el cumplimiento del Tratado es ser leal a nosotros a ellos cuando ellos lo necesitan, como es el caso".