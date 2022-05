Alejandra Suárez, en 'Herrera en COPE': “A través de mi madre la CIA contactó con mi padre”

Su historia es digna de una película. Ella es la hija de Aleksandr Ogorodnik, uno de los espías rusos más importantes de la Guerra Fría. Y no supo a que se dedicaba su padre hasta hace unos años. Alejandra Suárez no ha querido que la historia de su progenitor caiga en el olvido y decidió relatarla en 'Nombre en clave: Trigon', un libro en el que reúne las memorias de su padre, el espía que fue contactado por la CIA en Bogotá y capturado por la KGB en Moscú. Una historia que ha querido plasmar tras conocer que su madre, Pilar Suárez Barcala, padecía alzhéimer y que comenzó en unos años particularmente difíciles. Y donde Alejandra honra a su padre, a quien ha definido como “un diplomático soviético, hijo de un oficial de alto rango de la Marina Soviética, que desde el principio estuvo muy enfocado hacia el régimen y muy convencido de que el régimen comunista y el régimen soviético era lo mejor y que, por su experiencia de vida, se fue dando cuenta de que les mentían cada día y que ese régimen no era el mejor, como ya se ha demostrado”.

Tras esto, como ha explicado la bióloga, y durante uno de sus destinos diplomáticos en Bogotá conoció a la madre de Alejandra, Pilar, y se enamoraron. Pero este no fue el final de la historia: “A través de mi madre – cuenta Alejandra – la CIA contactó con mi padre y decidieron reclutarle. Vieron que estaba muy decepcionado con su país y vieron una oportunidad de que trabajará para ellos”.

El reclutamiento de Aleksandr, como ha narrado la bióloga, fue posible gracias a su madre a quien contactaron tras “captar una escucha telefónica entre mis padres de la Embajada Soviética y consideraron que mi madre era una buena vía de contactar con mi padre”. Sin embargo, no lo consiguieron a la primera, sino que tuvieron “varios intentos fallidos” hasta conseguir que Aleksandr Ogorodnik se convirtiese en uno de los espías más importantes de la Guerra Fría.