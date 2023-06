El alcalde de Málaga convencido de que su ciudad será elegida sede de la Expo 2027, en COPE

Minnesota (Estados Unidos), Phuket (Tailandia), Belgrado (Serbia), San Carlos de Bariloche (Argentina) y Málaga son las cinco ciudades candidatas a albergar la Expo 2027.

La ciudad será elegida este mediodía en París la 172 en la asamblea del Bureau Internacional des Expositions (BIE).

Minnesota lleva la propuesta 'Gente sana, planeta sano: salud y bienestar para todos';Phuket, 'El futuro de la vida: vivir en armonía, compartiendo la prosperidad'; Belgrado, 'Jugar para la humanidad: Deporte y música para todos'; San Carlos de Bariloche, 'Naturaleza + Tecnología = Energía Sostenible. Un futuro viable para la humanidad' y Málaga ha presentado un gran proyecto con 'La era urbana: hacia la ciudad sostenible'.

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, momentos antes de defender su candidatura admitía en Herrera en COPE que estaba nervioso, "preocupado, somos los primeros en defender la candidatura de Málaga que presenta como se puede hacer sostenible las ciudades del futuro para hacer frente a los retos de la sostenibilidad".

El alcalde malagueño está convencido de que Málaga tiene bastantes posibilidades de salir elegida "nuestra temática es la mejor porque el reto de las ciudades está ahí y la sostenibilidad será útil a todos".

La candidatura malagueña propone una reflexión en torno a uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la sociedad contemporánea a medio y largo plazo: hacer compatibles el crecimiento demográfico y el desarrollo urbanístico con la protección del medioambiente y la adopción de soluciones innovadoras que garanticen una mejora de la calidad de vida de los residentes en las ciudades.

La Exposición Internacional de 2027 en Málaga sitúa a los países ante el reto de utilizar la innovación como herramienta para el cambio de modelo; un cambio que debe tener como guía los Objetivos de Desarrollo Sostenible fijados por la ONU para 2030. Junto al tema, se desarrollan los subtemas elegidos: ciudadanía, innovación y medioambiente.

