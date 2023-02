Alberto Herrera tiene claro qué va a pasar con Mariló Montero en televisión: "Los que conocéis a mi madre..."

El pasado viernes, 'El Desafío' volvió a acaparar la parrilla de Antena 3. Esta vez, el programa quedó marcado por la sorprendente apnea de Laura Escanes, aunque también por una torre de sillas de Jorge Blanco y por un duelo de pianos. No obstante, quien dejó sin palabras al público fue Mariló Montero, dado que protagonizó una sorprendente actuación junto al invitado de la noche: Pablo López.

La periodista debía aprenderse una canción sin tener ningún tipo de noción musical. En este caso, el tema elegido fue 'Vi', un éxito que, Montero definió como "una catarsis". "No habéis elegido una baladita, que mira que las tiene", apuntaba la comunicadora. Aunque el cantante está más que habituado a las teclas del piano, fue todo un reto para la periodista.

Durante los ensayos, se podía ver a la comunicadora algo agobiada: "Esto es muy difícil, tío. Yo no sé leer una partitura". No obstante, se buscó su propio truco para lograr el reto y memorizó la posición de los dedos, además de emplear pegatinas. "No creo que la vaya a sacar, pero, en fin... vamos a hacer lo que se pueda", decía.

"Va a sorprenderos tanto"

No obstante, Montero logró realizar el reto, aunque, tal y como dijo, no tan bien como quería. De hecho, la comunicadora se mostró afectada por no haberlo hecho tan bien como deseaba. A pesar de ello, Pablo López agradeció su esfuerzo. Incluso Juan del Val le dedicó unas bonitas palabras y aseguró que es "una pedazo de concursante. "Es una de las pruebas más difíciles de El Desafío", corroboraba Pilar Rubio.

Entre la audiencia hubo todo tipo de opiniones. Muchos coincidían en que la actuación había sido "brutal" y un "momentazo", además de que lo había hecho "muy bien". Mientras que otros señalaban que había sido una "prueba no superada" al equivocarse en las notas musicales. Este momento ha llegado hasta 'Ensalada divertida', espacio que presenta María José Navarro en 'Herrera en COPE'.

"Quien está acompañando a Pablo López al piano, se llama Mariló Montero", dice Navarro, mientras se escucha como la periodista acompañaba al cantante con el piano en el programa de Antena 3 presentado por Roberto Leal. "¡Es mi madre!", exclamaba Alberto Herrera.

"Va a sorprenderos tanto con todas las cosas que va a hacer en 'El Desafío'. Los que conocéis a mi madre, sabéis que cualquier cosa que se propone, lo hace. Pero, además, lo hace muy bien. Estoy muy contento porque mi mamá lo está dando todo", dice el hijo de la periodista. "Además iba guapísima en plan pianista. Iba genial", añade Navarro.