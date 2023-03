Alberto Herrera confiesa lo que le hizo ganarse una bronca de Mariló Montero cuando era pequeño: "Un disgusto"

Ser patoso. Un mal que, para muchos, sale a relucir cuando menos te lo esperas. ¿Cuántas veces hemos roto algún objeto decorativo de casa o alguna pieza de una vajilla, precisamente, por ser una persona un poco torpe? No hay de qué avergonzarse y es que todos, a lo largo de nuestra vida, hemos sufrido algún tipo de altercado, en mayor o menor medida, que nos ha hecho protagonistas de episodios que representan la torpeza en toda regla.

Algo que, desde luego, le ha ocurrido incluso al hijo de Carlos Herrera, Alberto Herrera, y no hace demasiado tiempo, a decir verdad. De hecho, él mismo confesó aquello que le ocurrió y que le hizo ganarse una buena bronca de su madre, Mariló Montero.





Alberto Herrera confiesa lo que le hizo ganarse una bronca de su madre

"Mira que yo no soy patoso", comenzó alegando el hijo del director de 'Herera en COPE', antes de dar paso a la historia. "Me pasó que mi madre, después de venir de su pueblo, de Estella, había encontrado unos cucharones de madre muy antiguos que habían utilizado en su casa de toda la vida". Al parecer, tal y como relató el hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, eran unos cucharones que empleaban sus abuelos antiguamente para cocinar. "Me los enseñó y me dijo: "Mira, me los he traído de Estella"".

Así las cosas, Alberto se puso "a cocinar aquel día en casa y cogí uno de los cucharones sin saber que era el cucharón de mi abuelo". Aquel día, haciendo rabo de toro, Alberto Herrera metió el cucharón dentro de la cazuela y su sorpresa vino a continuación: "Me quedé con un cuarto de cucharón en la mano y el resto en la olla", ha confesado.

Un altercado que hizo que se llevara una bronca de Mariló Montero: "Mi pobre madre se llevó un disgusto tremendo, pero este tipo de cosas se hacen sin querer", se ha defendido Alberto Herrera.

Alberto Herrera confiesa el motivo por el que su padre tuvo que pararle los pies

No ha sido el único "problema" que ha tenido el pequeño Herrera con sus padres. El pasado 9 de febrero, Alberto Herrera confesó que una vez vaciló a Carlos Herrera y no salió bien parado. "La primera y la única vez que le vacilé a mi padre un poquito, que le dije: pero vamos a ver tío... ", reconoció Alberto. "Me miró con una cara que jamás en mi vida he vuelto a levantar el tono", aseguró.

Los colaboradores dieron la razón al padre, reprochando a Alberto su actitud.A pesar de este 'rapapolvo' a su propio hijo, para Carlos Herrera saber insultar es un "acierto". "Saber encontrar el insulto adecuado para la persona adecuada, decirlo en orden es un arte", afirmó Herrera. Un arte en el que el castellano es buen idioma para insultar.