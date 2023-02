Alberto Herrera confiesa el desastre que sufrió antes de una cita: "No sabía que hacer"

Este martes 14 de febrero se celebró el Día de San Valentín, el día de los enamorados. Por ello, en 'Herrera en COPE', los colaboradores se atrevieron a contar algunas de las anécdotas que han viviendo en relación al amor, al igual que sus peores citas y experiencias en relaciones.

Alberto Herrera aseguró haberlo pasado muy mal antes de ir a una cita, aunque luego fue bien. "Tenía mucha ilusión por ver a una persona, que llevaba mucho tiempo detrás de ella y con ganas de conocerla. Me quise asear demasiado. Lo normal, uno se ducha, se echa su desodorante...", comenzaba contando el comunicador.

"Lo que pasa es que ese día tenía un poco más de tiempo. Estaba en casa de mi madre y decidí utilizar la cera. Empecé a calentar el aparato del demonio y empecé por el entrecejo. Todo correcto hasta ahí. Y pensé en quitarme los garfios que me salen de la nariz", agregaba, señalando que fue en ese momento donde se dio el desastre.

"Entonces, cogí un palito, lo metí en la cera y lo introduje en mis fosas nasales. Pero a la hora de sacarlo lo hice con tanta fuerza que solo salió el bastoncillo y se me quedó pegada la cera dentro. El tiempo corría y tenía dos mocos gordos, de color rosa, pegados en la nariz", confesaba, haciendo referencia a que, solo un rato antes de encontrarse con la chica, se vio con el problema de tener dos pegotes de cera dentro de la nariz que no lograba quitarse.

"Me pasó con una política hace unos cuantos años"



"No sabía que hacer y empecé con unas tijeras de estas de las uñas a quitármelo poco a poco, recortando el contorno poco a poco", señala, apuntando la solución por la que optó. "Acabé con la nariz peor que Rudolf y, cuando llegué a la cita, me preguntó si estaba resfriado. Se lo conté. Pero bueno, al final, no salió mal", declara Herrera.

Por otro lado, también comentaron los tipos de besos, concretamente "los besos confundidos, ese beso que va a la mejilla y termina en los labios del otro”. "Cuidado que a mí me ha ocurrido", comentaban. “Vas a tirar a la derecha y, cuando te quieres dar cuenta, te pegas un pico”, explican, haciendo referencia a que son cosas que pueden pasar.

Respecto esto, Alberto volvió a reconocer que le había pasado. De hecho, el comunicador aseguró que le sucedió con una política hace años, aunque no ha querido desvelar su nombre. "A mí me paso con una política hace unos cuantos años, no voy a decir quién", confesó el hijo de Carlos Herrera. "¿Qué tenías? ¿12 años?", le preguntó María José Navarro, algo sorprendida. “Pues casi. Tendría 15 o 16”, reconoció Alberto.