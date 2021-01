Albert Soler, periodista: "Hay gente en Cataluña que tiene miedo a significarse por darme un 'me gusta'"

El periodista del 'Diari de Girona' Albert Soler ha presentado este martes su libro 'Barretinas y estrellas' en 'Herrera en COPE', en el que hace un relato "del circo del esperpento" que ha dejado una década de procés. Según ha dicho, el proceso independentista ha muerto, pero nadie quiere certificar su muerte porque "algunos viven de esto", que son "los que Iglesias dice que están en el exilio", en referencia a Puigdemont.

El periodista ha dicho que el vicepresidente "debe saber que aquellos exiliados -del Franquismo- en realidad estaban contentísimos y alegres porque se iban a la playa y les iban a pagar un dinero cada mes y les iban a dar programas de televisión a sus mujeres. Era gente que se iba a vivir la gran vida por Europa", ha ironizado. Pese a ello, ha enmarcado estas palabras en la intención de allanar un posible indulto a los condenados por el proceso separatista. "Están preparando eso", ha dicho sobre Sánchez e Iglesias.

A parecer de Soler, el independetismo se ha llevado por delante, sobre todo, "el sentido del humor, el sarcasmo y la ironía, que eran tan catalanes". Junto a ello, el periodista ha destacado la "fractura social" que ha producido, así como las repercusiones en la salud de la economía.

El periodista también ha explicado que hay mucha gente "en el armario", en el sentido de que no puede decir públicamente lo que piensa sobre la independencia. "Me encuentro a gente que me para por la calle y me dice que no puede decir públicamente lo que piensa y no puede poner en las redes sociales un 'me gusta' a algo que he escrito yo porque tienen miedo de significarse", ha manifestado Soler.

En este sentido, el periodista ha dicho que el significado del lazo amarillo no es manifestarse por la libertad de los políticos condenados, sino dividir entre "buenos y malos catalanes". "Me encanta que me pongan en la misma lista que a Serrat, a Cercas, a la Caballé, a Marsé...".

El periodista también ha explicado que el procés "ha fracasado porque los que lo impulsaron fueron unos idiotas". La pandemia ha puesto de manifiesto que "los que nos gobiernan son unos inútiles que no sirven para nada".

"Si no prometieran una utopía irrealizable nadie los votaría porque si es para valorar su gestión, no sacarían votos ni de sus hijos", ha dicho Soler en relación a los dirigentes independentistas.