JxCat arremete contra un periodista

La portavoz de JxCat en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi, conmina al Diari de Girona a "hacer algo" con el periodista Albert Soler, después de que este le dedicara un artículo no exento de polémica a Marcela Topor, esposa del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

Soler escribió el mencionado artículo el pasado 7 de septiembre, pero Artadi lo ha recuperado ahora, quince días más tarde. La diputada ha reclamado al diario gerundense si “no pensáis hacer nada?”, en referencia al periodista.

“Machismo, xenofobia, acoso,... todo para ser la mujer del presidente @KRLS, todo por ser mujer, todo por ser mujer de origen extranjero. @DiarideGirona no pensáis hacer nada? Todo el apoyo @ToporMarcela ante esta indecencia”, ha escrito Artadi. Las redes se han llenado de insultos hacia Soler después de la publicación del 'tweet'.

Masclisme, xenofòbia, assetjament,... tot per ser la dona del president @KRLS, tot per ser dona, tot per ser dona d’origen estranger. @DiarideGirona no penseu fer-hi res?

Tot el suport @ToporMarcela davant d’aquesta indecència ���� pic.twitter.com/7VluFGwzqt