Albert Boadella: “Mi presencia en mi pueblo me obliga a vivir confinado”

Ha hecho muchas cosas, y todas ellas, importantes. Algunas si no ha llegado lejos ha sido porque no ha querido. Porque Albert Boadella, es un hombre experto en todo en lo que se concentra. Experto en hacer lo contrario de lo que le recomiendan, y en este 2020, experto en confinamiento, sencillamente por no meter el dedo en la llaga de las múltiples personas que le desprecian por su ideología.

Asique prefiere el recogimiento y centrarse en lo importante: en el arte.

Y le ha cundido. Por un lado, una obra, “Diva”, en los Teatros del Canal, y por otro, un libro titulado “El Duque”, sobre la amistad con alguien con quien no tenía nada que ver...

Nos atiende desde su Masía en el Alto Ampurdán, donde el 90% del censo aboga por la República y asegura en Herrera en COPE, que eso le obliga a vivir confinado, o dicho de una forma positiva: “a ser un experto en el confinamiento”. Eso si, dice ser un hombre afortunado y vive bien. “Qué más puedo pedir”.