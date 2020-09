La advertencia de Carlos Herrera a Isabel Díaz Ayuso tras la reunión con Sánchez

El director de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha entrado a valorar la reunión que este lunes han mantenido la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ambos han mantenido una reunión por el aumento de casos por la covid-19 que está experimentando la comunidad. De hecho, Madrid es ya la ciudad española con más contagios de todo el país y España el que más casos registra de toda Europa.

El presidente del Gobierno, @sanchezcastejon, se encuentra ya en la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, para reunirse con la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso.



El objetivo es trabajar unidos para doblegar la curva del #COVID19 en la capital. pic.twitter.com/scKaAW0udN — La Moncloa (@desdelamoncloa) September 21, 2020

En este sentido, el comunicador ha destacado lo siguiente acerca de las conclusiones a las que llegaron: "Tampoco había que ser un lince, ahora se ponen la medalla de lince algunos, porque han previsto algunas cosas. Mucha escenografía, cálculo, toque de propaganda, mucha bandera, mucho hacerse pasar por rescatista para luego el PSOE hacer su trabajo en su nuevo escenario: una manifestación organizada por Ayuso y Sánchez para arrodillar a Madrid".

El mensaje de Herrera a Ayuso

En este sentido, Carlos Herrera ha querido mandar un mensaje claro a la presidenta autonómica tras los pactos alcanzados en la jornada de este lunes: "Mira Ayuso, tú eres mayor, eres letrada y aviada... de ti no me fiaría. Si tú te quieres fiar... eres muy libre de hacerlo. Cuando llega Sánchez en buena actitud, a hacer ver que está haciendo un gran esfuerzo de forma desinteresada por entenderse contigo y por una comunidad que quiere asaltar... yo no me fiaría No hay ni un gramo".

El entendimiento entre gobiernos es clave frente al virus.



Así controlaremos mejor la movilidad, tendremos más recursos y una legislación más clara y eficaz.



Gracias @sanchezcastejon por tu visita a @comunidadmadrid, la casa de los españoles en Madrid. pic.twitter.com/tDozAW0vbB — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) September 21, 2020

"A él le interesaba dar la imagen de llevar esa imagen de llevar la iniciativa. De ahí sus propuestas. Esa reunión ha sido un parto de los montes. Esa reunión ha traído un comité o una comisión, si ustedes quieren, que suena más inútil. Me está usted diciendo que entre el Gobierno, que tiene la labor de haber coordinado y haber puesto en marcha toda la artillería jurídica y sanitaria en la pandemia, y la comunidad autónoma, a la que se le dio el marronazo cuando el Gobierno decidió que quería irse de vacaciones y a la playa, ¿no había una mesa de trabajo donde se discutían ideas o recursos humanos?", se ha preguntado Herrera.

"Hoy le quiere hacer una manifestación a Maribelita. No se lo pierdan. Una manifestación que debe permitir el propio PSOE porque es el propio delegado, el señor Franco, en plena segunda ola de la pandemia. Más vale que no había que hacer manifestaciones en pandemia Hay que reconocer al PSOE que es un maestro en preparar el terreno de las cosas", ha concluido.

