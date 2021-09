Abogado de la niña intercambiada en Logroño: "Se ha visto privada de conocer a su madre por un error tremendo"

En el año 2002 en el antiguo Hospital San Millán de Logroño se produjo un cambio de bebés, un fallo humano que terminó entregando a los padres equivocados a cada bebé, que eran dos niñas.

Una de esas niñas, cuyos padres se separan, decide reclamar al padre una pensión al considerar que no se hace cargo de ella. El padre afirma que no tiene nada que ver con esa niña y se lleva a cabo una prueba de ADN que no solo determina que el padre no es, de verdad, el padre; pero también revela que la madre tampoco es la progenitora de la chica.

El abogado de la chica, José Sáez Morga, lleva con el caso desde 2017/2018 ha relatado en "Herrera en COPE" como se llega a descubrir el caso, "es la abuela que tiene a esa nieta en acogimiento, como tutora la que entabla una demanda contra ese señor, el padre, que se archiva con la absolución de ese señor. Ella obtiene después otra prueba en la que se determina que tampoco es hija de la madre. Con esa prueba y un análisis de sangre, se pide que se diga ¿quiénes son los padres biológicos? Con una muestra de 13 niños que habían coincidido en el hospital cuando ella, se van eliminando hasta que quedan dos niñas con las que claramente se ha producido la injerencia".

Un cambio de niñas al salir del hospital días después de su nacimiento y después de muchos errores, "hay registros de peso que se llevan mal entre las dos niñas que ocupan las incubadoras 1 y 2, luego pasan a cunas contiguas, les registran indistintamente en las cunas 6 y 7. Mi clienta nació 5 horas más tarde del mismo día, se le da un número de clínica al día siguiente, tiene su historia clínica nueve números posteriores a la que nace primera y pese a eso se le da a la madre que primero dio a luz. También se detecta el cambio del grupo sanguíneo que queda aclarado que tiene que ser con esa otra niña con la que ocurre la equivocación" explica el abogado.

Lo que no se puede determinar es si los padres de la otra chica son los padres biológicos de la que niña denunciante porque "hay impedimentos legales ya que no se puede obligar a nadie a someterse a las pruebas de ADN" afirma el abogado Sáez Morga que ahora está pendiente del Juzgado de Familia que ya no puede seguir adelante.

Añade el letrado que "el Ministerio Fiscal ha interpuesto una acción mixta de filiación ante el Juzgado de Familia, porque el Ministerio Fiscal vela por la protección de los menores, pero a la vez vela por el orden público y el Registro Civil es cuestión de orden público y el Registro no puede contener datos falso o inexactos y en ese procedimiento civil estamos esperando los resultados de una prueba de ADN de todas las personas concernidas de la otra familia, ya que la "teórica madre biológica" de mi cliente ya ha fallecido en 2018, por lo que se ha visto privada de conocerla amén de haber sido criada, educada y alimentada por su familia biológica".

¿Se sabrá si la otra chica es hija de los padres que han criado a su clienta? "Eso no lo podremos saber, vamos a saber la negativa, que no es hija del aparente padre que aparece ahí. La otra relación tendrá que establecerse por otro lado" afirma el abogado José Sáez Morga.

"Todo lo que ha ocurrido en este caso, es tremendo. Afectan a un número de personas bastante extenso y luego no es que se resetee a uno su vida es que se le pone a menos cero. Este tipo de situaciones lleva a las personas a una desconfianza en las instituciones, en el Estado, en la Judicatura, a las relaciones amistosas, se muestran perturbadas porque es una injerencia en la propia esencia de las personas y en su dignidad y en los derechos humanos".

Las jóvenes "no se conocen, no han tenido relación y de momento no está previsto que se conozcan" dice el abogado que afirma que es muy difícil buscar un responsable directo, pero sí se va a buscar una indemnización, "una reclamación patrimonial por daños morales".

La chica demandante "está inquieta y expectante" ante lo que pueda ocurrir a partir de ahora y encontrar a su verdadera familia.