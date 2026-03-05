¿Habrá un adelanto electoral en España antes del verano?: "Hay varios indicios de que pueden estar pensándolo, desde el CIS hasta el calendario judicial"

El periodista Antonio Naranjo ha analizado en la sección 'Mr. Dato' del programa Herrera en COPE los factores que podrían llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a convocar elecciones generales de manera anticipada. La posibilidad de un superdomingo electoral, que haría coincidir las generales con las catalanas e incluso las andaluzas, le deja a Sánchez un "margen de maniobra bastante corto", ya que tendría que ser antes de este mismo verano.

Los indicios del adelanto

Según Naranjo, existen varios indicios que sugieren que el Gobierno está contemplando este escenario. Entre ellos se encuentran los "estudios del CIS, encargados a hurtadillas, para ver cuál sería el impacto del no a la guerra en el ánimo del votante". A esto se suma que "el calendario judicial no le sonríe a Pedro Sánchez" y la posibilidad de que en Cataluña, Salvador Illa "no consiga aprobar presupuestos".

Para el analista, la confluencia de estos factores "cuadra el círculo" para que al presidente le convenga "utilizar este momento bélico para convocar a las urnas" y así evitar un desgaste mayor. En esta línea, el analista político Pedro Villanueva advierte de que para el Ejecutivo, "una opción es presentar Presupuestos para perder la votación y activar el relato victimista para la campaña, porque la alternativa es encerrarse en el búnker y agonizar día a día".

Castilla y León: un espejo del tablero nacional

Este complejo clima político se refleja en las elecciones de Castilla y León, donde más de dos millones de electores están llamados a las urnas el próximo 15 de marzo. El comunicador Jorge Bustos, en su análisis diario en Herrera en COPE Castilla y León, señala que los comicios llegan en un momento en que "las mayorías estables han pasado a la historia", dibujando un escenario de gran fragmentación.

Las encuestas pronostican un empate técnico. Mientras el CIS sitúa muy próximos al Partido Popular y al Partido Socialista, otras como Sigma Dos conceden una ligera ventaja a los populares, aunque insuficiente para gobernar en solitario. En este contexto, Bustos subraya que "la clave no será quién gana, sino quién suma" para poder formar gobierno.

Europa Press El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos

Todo apunta a que, una vez más, "Vox volverá a ser esta vez determinante" para la formación del ejecutivo. Tras un pacto fallido del PP con Ciudadanos en 2019 y un posterior gobierno de coalición con Vox que acabó en adelanto electoral, la formación de Abascal busca vender caros sus pactos. Además, el analista Pedro Villanueva advierte de que el CIS podría estar infravalorando a Vox por el voto no declarado.

Los retos más allá de los pactos

El resultado electoral en la región no dependerá solo de la aritmética parlamentaria. El peso del mundo rural, la despoblación, la presión sobre la sanidad y la incertidumbre en el sector agrario son claves en una comunidad extensa y envejecida que obliga a los partidos a mirar más allá de los grandes núcleos urbanos.

En esta pugna, el PSOE intenta contener el desgaste de la marca, mientras que el PP aspira a capitalizarlo, con Vox también en la disputa. Las elecciones del 15 de marzo no solo decidirán al ganador, sino si Castilla y León entra en una etapa de acuerdos sólidos o, por el contrario, en un nuevo ciclo de dependencia y fragilidad parlamentaria.