Vox pide que Día de Andalucía sea el 2 de enero por el fin de la Reconquista

Porque una cosa es reducir gastos, y otra desmantelar una autonomía. Cuando dicen que hay cambiar la fiesta de Andalucía del 28 de febrero al 2 de enero para coincidir con la culminación de la reconquista ya te da la risa. Estamos hablando en serio, ¿no? No estamos hablando de bromas. Y así con otras tantas propuestas que son inaceptables. Son propuestas que hace alguien que no quiere llegar a un acuerdo. Menos mal que dicen que todo es negociable. Es que si no tendríamos que estar diciendo qué gran trabajo está haciendo Vox a favor del PSOE en Andalucía. Nada menos que poner en peligro el cambio. PSOE y Podemos están ahora encantados. Es eso o disimulan muy bien y lo que quieren es la investidura de Moreno Bonilla.