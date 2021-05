Herrera, a Yolanda Díaz: "Mientes; la legislatura lleva 16 meses en los que habéis hecho todo mal"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bueno, es 11 de mayo del 2021, es martes y le recordaba a las 06:00 que la última idea que ha tenido la DGT que preside un señor que es tan partidario de poner peajes en carreteras y autovías por aquello de que el que la hace la paga, él dice el que la usa la paga, pues esa DGT consiste también ahora en una última idea que es imponer nuevos límites de velocidad en vías urbanas, es decir, que usted no vaya a más de 30 kilómetros por una ciudad en una calle de una sola dirección o de dos direcciones de un solo carril. Si hay dos carriles puede ir a 50. Y si es una de esas calles con el acelerador a la misma altura que la calzada, pues entonces a 20. Hay bicicletas que van más rápidas. Desde luego hay patines que van a ir más rápido que los coches. Dicen que eso es medioambientalmente proque somos tan mediambientales que...

ESCUCHA AQUÍ EL EDITORIAL DE HERRERA

Vamos a ver, eso de que se consume menos combustible y se consume menos CO2 queda muy bonito en unos estudios que se hacen en condiciones perfectas con conductores prodesionales estupendos, pero luego está la realidad de la gente que va tirando de embrague y que a baja velocidad va tirando de marcha porque no le gusta que el coche vaya dando tirones y cuando reduce marcha contamina más. El caso de los diésel sabe que a la larga, como lleves el coche en ciudad con marchas muy largas, acabas teniendo problemas mecánicos como la vávula EGR, etc. Así que, qué le vamos a contar que no sepan ya nuestros queridos oyentes que trabajan, por ejemplo, con la rosca, con el taxi, las "fragonetas" de reparto. La última ocurrencia que han tenido.