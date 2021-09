Herrera, sobre el CGPJ: «Ni la Unión Europea ni el PP se fían de Sánchez. Su palabra no vale nada»

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Ya es martes, es 7 de septiembre de 2021. Son las 8 de la mañana, es tardísimo, pero si hasta los niños están yendo al colegio ya, bueno no todas partes, en Madrid, Cantabria, Castilla-La Mancha La Rioja, Murcia y luego se irán sumando a lo largo de estos días los demás niños del país. Así que “acábate la leche que no llegamos”, “te dije que tenías que acostarte pronto”, aquellas letanías de siempre que yo creo que han permanecido con el paso de los años, ¿verdad?, y levantarse ahora e ir al colegio con la curiosidad de quién será, quién habrá en la clase, qué profesor me toque, qué me van a enseñar este año, estará el otro con el que me peleo, ese tonto, esas cosas, lo normal que hemos vivido todos. Chicos, ánimo, os cuento cómo está el panorama en España esta mañana para que estudies mucho, crezcáis, os hagáis mujeres y hombres de mucho provecho para el bien común, para todos, porque en fin España lo necesita.