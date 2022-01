Herrera: "Scholz vino a decir que menos paguitas, más reformas o nos mete en la UCI económica"

"Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!:

Hoy hace un día de martes, ¿esto qué es? Pues que hace un día de martes, que es martes, mayormente, que es el 18, 18 ya, hemos pasado la mitad del mes de enero con creces y, de acuerdo, estoy dispuesto a negociar con usted que hace algo de frío en alguna parte de España. Es una sensación más que otra cosa porque ha habido heladas esta noche y habrá gente que se despierte y de repente sale a la calle y dice , oye que frío, que frío, que frío. Pues, mire usted no no tanto. No tanto, sobre todo, porque es un día de cielos despejados en todas partes menos en Canarias.