Herrera: «Su 'Sanchidad' Pedro quiere asaltar la Puerta del Sol como asaltó la Moncloa en 2018»

Ya son las 8 de la mañana de un lunes que hace el día 21 de septiembre, de este año, de este malhadado que nos va a seguir dando mucho trabajo en todos los sentidos. Esta mañana he dedicado algunos minutos a constatar algunas realidades que son incontestables porque ustedes estarán de acuerdo conmigo que lo que hay es mucho ruido y, desde luego, mucha manipulación. Ruido, manipulación y, a veces, en esa espesura, hay detalles elementales o cifras concretas que parece no querer ver. La primera y fundamental es que por más que el Gobierno se encargue de maquillas datos, de reescribir el pasado, el presente, estos son capaces de escribir el futuro en dos sentadas, hay una realidad incontestable. Y es que España, su país y el mío, sigue a la cabeza de contagios y fallecimientos de toda Europa. Y esto, miren, lo hemos contrastado con estadísticas oficiales, no necesariamente con los panfletos del Gobierno, sino en fuentes objetivas.