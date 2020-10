Herrera: «Sánchez se ha quedado con todo el poder y se ha desprendido de la responsabilidad»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es viernes, es 30 de octubre, dos capotazos más y la media y ya estamos en noviembre en un puente que, en realidad, no es puente del todo porque no todas las comunidades autónomas aprovechan el lunes para repercutir la fiesta del domingo, que cae en domingo este año, pero bueno. Yo le doy un dato: ocho de cada diez españoles van a quedar encerrados en sus territorios para el puente que hoy comienza. Eso son 40 millones de personas. ¿Cuáles son los territorios? Chiquititos si no puedes salir de tu pueblo. Si el territorio es como Andalucía, pues, en fin... Ahí tienes para hincharte.