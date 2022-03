Herrera: “Sánchez preparándose una serie, ‘Yo, Georgino’; y los demás viviendo en una peli de terror diaria"

Señoras, señores, me alegro, buenos días

Es 14 de marzo de 2022, es lunes felizmente, es lunes y felizmentellueve en buena parte de España, prácticamente en casi todo el país. Y esa lluvia va a largarse o al menos esta va a ser una semana de lluvia, quién sabe si la semana que viene también que va a paliar un poco la sequía que estamos viviendo. La lluvia, bueno, nunca llueve a gusto de todos, por ejemplo, los valencianos seguramente dirán y ¿por qué no llueve después del 19 de marzo y no nos estropean las fallas, no? Bueno, bendita agua, que es quizás la buena noticia del día y la única.