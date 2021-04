Herrera: «Sánchez está utilizando el dinero de Europa para pagarse su programa electoral»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Bienvenidos a las 08:00, las 07:00 en Canarias, a este día de hoy, 14 de abril de 2021, que es un día en el que todo progre se siente como Gene Kelly en 'Cantando bajo la lluvia', abrazado a la farola recordando la ensoñación de la república imaginaria que hace 90 años se proclamó. No hubo en sí mismo una votación, un referéndum, fueron las elecciones, es verdad que bastante plebiscitarias, donde en las grandes ciudades ganaron los que eran partidarios de la república y el resto de la historia la conocemos, de lo que fue aquella república sectaria y excluyente, cainita, no se pusieron en ninguna armonía todas las virtudes que iba a traer la república: la justicia, igualdad, etc.