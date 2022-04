Herrera: “Sánchez apostó por los que hace 4 días celebraban con brindis que los asesinos mataran socialistas"

Bueno, espero que estén bien cuando acaba el mes de abril. Es día 29, es viernes y hay sol prácticamente en toda España.

Ayer los que no estuvieron en la Plaza de la Maestranza en la tercera de feria, 3ª de abono, la verdad no vieron el excelentísimo juego que dieron los toros de El Parralejo y como nos acordamos todos, si lo conocimos los que le conocimos claro, de Pepe Moya Sanabria, el que fuera el creador de esta ganadería, en la línea de Jandilla que ayer debutaba en la Maestranza. No estaba entre nosotros ya Pepe Moya, nuestro querido Pepe Moya, gran empresario y desgraciadamente no puedo ver el triunfo que además facilitaron a un torero como Daniel Luque, también El Fandi que anduvo bien y una oreja que cortóPerera. Pero Puerta Grande para Daniel Luque. Cuando hay toro, pues claro que hay fiesta, cuando hay toro si no hay toro no hay nada que hacer. Ayer hubo toros y vaya toros.