Herrera: “El PSOE tiene un grave problema, creer que efectivamente los españoles son imbéciles”

ADIÓS A LAS MASCARILLAS EN INTERIORES





Bueno, ha llegado este mes de abril de los dos patitos del año 22 para que atisbemos el fin de la mascarilla en los interiores, en los exteriores ya saben que está liberalizado. Otra cosa es que, desde luego, en las aglomeraciones de Semana Santa sea aconsejable llevar la mascarilla y, de hecho, mucha gente que va a llevar, de hecho mucha gente la sigue llevando por la calle. Pero en interiores, dice el Consejo de Ministros o dice Sanidad que el día 20 el Consejo de Ministros va a aprobar esa medida, no pasando por el Congreso, por supuesto, hasta ahí podríamos llegar. Dice que se lo dicen los criterios científicos, bueno, a ver qué científicos o sea los de la bata blanca que pintan en el Congreso, me río yo de los científico. Pero en fin, de hecho hay muchos países que han quitado ya, no solo eso sino también las cuarentenas. Seguirá siendo obligatorio en transporte público, en hospitales, en residencias, lo cual parece razonable.













REUNIÓN SÁNCHEZ - FEIJÓO





Miren, hoy hay una reunión en una reunión que algunos consideran trascendente, digo algunos consideran trascendente porque es importante que el líder de la oposición, o del partido de la oposición, se vea con el presidente del Gobierno; cosa que Sánchez no ha querido hacer cuando estaba Casado.

Y ahora ha llamado a Feijóo para decirle lo que siempre dice Sánchez: “apóyame o no estorbes, se va a hacer lo que yo diga y tú tienes que decir que sí, no buscar ningún tipo de consenso”. Y Feijóo a lo que va, a esa primera toma de contacto, es a decirle que IRPF, carburantes, IVA, rebajas de impuestos…

Pues es lo que hay, miren tan sencillo como eso. Y qué va a decir, ¿qué se puede esperar de esa reunión? Nada, porque Sánchez es un socialista y por lo tanto está biológicamente incapacitado para bajar impuestos. Porque a él le gusta cobrarle a ustedes mucho, prefiere que usted se empobrezca un 10% en un mes por la inflación, que sea uno de los contribuyentes que más pagan el mundo, que paga el doble de lo que consume de gas, luz o gasolina para que el Gobierno haga caja, que se aguante, acoquine también los nuevos impuestos que ya tiene preparados, y prefiere todo eso a reducir por ejemplo su Gobierno que es el que más ministerios tiene de Europa, 10 más que Alemania.

Todo el mundo se ha tenido que apretar el cinturón menos el Gobierno, que incluso estrenó el año subiéndose sueldos. La clave es que la nómina pública ha subido en 13 mil millones desde 2019 y la privada ha bajado en 13 mil millones también, y esa es la clave. No baja los impuestos con la excusa de que eso acabaría con la Sanidad, con las pensiones. Para no renunciar a lo suyo, a esa industria política que tiene miles de millones para ahorrar sin tocar servicios públicos. Yo les doy datos para que ustedes vean cómo se puede ahorrar sin quitarle a usted nada: ¿qué tal los 14.000 millones de euros en subvenciones que según la AIReFno tienen control y no se sabe para qué han servido?, ¿qué tal los 60 mil millones de gasto ineficiente señalados por el Instituto de Estudios Financieros?, ¿qué tal es mejorar los 14 puntos de diferencia que tiene España con la OCDE en eficiencia del gasto?, ¿qué tal cerrar observatorios, fundaciones, institutos, chiringuitos en cada pueblo para dar trabajo a los amigos?, ¿qué tal no crear empleo público artificial que no tiene nada que ver con los maestros, los policías o los enfermeros? La gran falacia de Sánchez es que no puede bajar impuestos a usted si quiere tener hospitales y colegios, esa es una gran mentira. Y el acierto de Feijóo será no ceder ante esa mentira y exigirle al gobierno una mínima parte del esfuerzo que llevan haciendo a los españoles mientras este encima se cree que es Robin Hood.

















SÁNCHEZ VISITA AL REY MOHAMED VI EN MARRUECOS





Luego se irá a ver al sultán de Marruecos y se va solo sin apoyo de ningún partido, y es grande el Parlamento y hay gente, de ningún partido del Parlamento, de ninguno. Y luego, el PSOE tiene un grave problema que es el problema de creer que efectivamente los españoles son imbéciles, porque siguen diciendo los socialistas con todo el cuajo del mundo que ellos no han cambiado de posición y allí están en su esquizofrenia a pesar de que su secretario general y presidente del gobierno aboga por la autonomía saharaui dentro de Marruecos. Hasta última hora de ayer estaban dispuestos a votar a favor de la proposición de ley que exige que España no cambie su posición sobre el Sáhara, pero explíquenme ustedes cómo se puede apoyar que no haya referéndum y luego votar a favor de la iniciativa que pide que haya referéndum. Pues eso es, en fin, qué les voy a decir. El PSOE de Sánchez, no otra cosa.

















12 DE JUNIO: LA FECHA DE HERRERA PARA LAS ELECCIONES EN ANDALUCÍA





Y luego, hay un dilema en Andalucía, un dilema de Juanma Moreno, adelantar o no las elecciones. Hay un barómetro del centro de Estudios Andaluces que dice que el PP ganaría las elecciones y que debería apoyarse en Vox para seguir gobernando aunque, efectivamente, eso es muy relativo porque si gana tiene más votos que toda la izquierda como presume ese CIS andaluz, pues hombre, podría exigir gobernar como en Madrid, con el apoyo de Vox pero sin Vox en el gobierno.

Ahora, la cosa es en octubre o en junio, pues en el Gobierno andaluz hay dos corrientes, dos opiniones. Hay una opinión más política que dice, hombre, es mejor en septiembre y octubre porque puedes inaugurar el Hospital Militar de Sevilla, que por cierto, debería llamarse Muñoz Cariñanos en honor al militar y médico asesinado por ETA en el año 2001, Muñoz Cariñanos. Hay un debate ahí de si van a votar ahora los de Sanidad para ver que los sanitarios para ver qué nombre le quieren poner, Muñoz Cariñanos, que además fue el compromiso del presidente Aznar con la familia de Muñoz Cariñanos. Bueno, el Metro de Málaga, el tranvía de Jaén, el de la Bahía de Cádiz yo que sé…

Y luego, hay una parte más técnica que es la que defiende el consejero de Hacienda Juan Bravo que cree que Andalucía no puede permitirse esperar a arriesgarse a empezar el 2023 con el presupuesto prorrogado desde el 2021, porque hay que recordar que los del 2022 los tumbaron Vox, el PSOE y Podemos. O sea la crisis de precios, la guerra no estaban en el escenario cuando se hicieron los presupuestos de 2021. Y esas es la diatriba, si se hacen en junio de luego la fecha es el 12, por mero cálculo lógico, Rocío por detrás, en medio el Corpus, al otro lado algunas ferias, algunas cosas… el 12. Sí, si adelantan que ya les digo en eso están o la están peinando.













Luego, aquí en España estamos en un debate o hemos vivido estos días, estas últimas horas un debate tan absolutamente absurdo sobre si Zelinski tenía que hablar de bombardeo de Guernica, o el de Cabra, o Paracuellos… es que es una que parece una, sencillamente, una absoluta tontuna. Aquí, podemos pasar de debate ridículos y fijarnos en que un ministro del gobierno de Sánchez, Garzón reiteró las críticas de los comunistas al gobierno de Zelinski. En cualquier país decente este tío estaba fuera del gobierno, como lo estaría Enrique Santiago, secretario de Estado, inconcebible. No se puede salir a chupar cámara en el acto de apoyo a Ucrania, como hizo Sánchez el martes, y mantener en tu gobierno a esos agentes rusos, dos impresentables a los que les estamos pagando el sueldo con los impuestos que precisamente estos días nos toca cumplimentar. Dos individuos que, evidentemente, no se van a mover de su puesto, eso ya se lo digo yo con todas con toda la tranquilidad del mundo.

















LAS COMPARACIONES DE VOX EN EL CONGRESO





Y a los diputados de Vox les sobra trazo grueso. Ayer uno comparó a Sánchez con Hitler, y al ministro Bolaños con Goebbels. Pero ¿qué barbaridad es esa? Cuando se disparan determinadas acusaciones hay que tener determinado sentido de la proporcionalidad porque si no desfiguras completamente la acusación que puedas estar haciendo. ¿Qué es eso de llamar Hitler a Sánchez? ¿O Goebles a Bolaños? A Vox le sobró trazo grueso y al gobierno le faltó tiempo para hacer lo que está deseando, ir tejiendo de que Vox es un partido paria y que cuando llegue el momento de plantar un cordón sanitario, pues a eso vamos.