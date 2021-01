Herrera: «El PSC quiere volver a la ficción de que en Cataluña no hay supremacismo ni fascismo»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Ya es miércoles, ya es 20 de enero del 2021 y hoy cojan el paraguas si viven en la península porque va a estar sometida a las lluvias, en algunos lugares esas lluvias no van a ser tan torrenciales según parece, van a ayudar a despejar la nieve de las ciudadades en la España central. En la España nevada el agua deshace la nieve y esperemos que eso no tope con unas alcantarillas demasiado ocupadas, así que no llegue esa nieve en zodiak, hacer rafting por las calles de Madrid, por ejemplo.