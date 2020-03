Herrera: «Si el problema ante esta prueba de supervivencia es Iglesias, que Sánchez lo cese»

Es el pimer día laborable con España en Estado de Alarma. Desde esta ventana de la radio que hoy no veo, aquí en COPE Sevilla se ve la esquina de la calle Rioja con la calle Sierpes,a esta hora, hombre, recoge normalmente alguna actividad, o desde esta que yo veo ahora mismo en la que se aprecia al fondo la calle Betis detrás del río y el Paseo de Colón, efectivamente, si alguien no avisado se asomara, vería que en los dos lugares está pasando algo. Y está pasando algo porque en un lunes a las 08:00 hay muy pocos coches que cruzan y prácticamente no hay ningún peatón que va caminando a ninguna parte.