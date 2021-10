Herrera: «A Podemos le gusta coquetear con el lado oscuro porque provienen del lado oscuro»

“Naino, naino, nainooooo…. El que canta sus males espanta ¿eh?

Es lunes, hay gente que considera que el día de hoy es un día maldito, un día espeso, un día pesado… No, no, no. No es la forma correcta de ver la vida, denle ustedes la vuelta a la situación, créanme. Si el día de planificación de toda una semana imparable en la que seguramente van a triunfar y de qué manera en aquello en lo que se propongan. Si no sale con ese convencimiento, la verdad, luego todo es mucho más difícil.