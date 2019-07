Herrera a las 8, viernes 5 de julio

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Me alegro mucho de saludarles, en especial a los que a estas horas de la mañana, de una mañana fresca en Sanlúcar de Barrameda, han venido aquí a la Sala de Banderas de esta Bodega de La Guita en la calle Misericordia, en pleno barrio alto, no demasiado lejos de la Virgen de la Caridad de Sanlúcar. A todos los que han venido, gracias por estar aquí. A los que vendrán, a todos los que nos se escuchan durante esta temporada, que cada día son más, todo sea dicho, según el que mide estas cosas de las audiencias, del que tampoco soy yo muy partidario, pero bueno... Si dicen que hemos crecido es porque seguramente hemos crecido mucho más, pero no está mal que lo digan.

Esta mañana celebramos el final de una temporada radiofónica, que no significa nada porque el lunes volveremos a estar los mismos y a la misma hora, pero por ponerle, como hacemos todos los años, un broche de oro a estos meses y a estos días en los que hemos venido haciendo programas de radio como es este de su preferencia, espero. Aquí en la Bodega de La Guita con Turismo de Andalucía, con muy buenos amigos, Ecovidrio y otros más a los que le agradecemos el permitirnos estar aquí.

Una mañana que tienen nombres propios. Uno es el que ayer le hacíamos, del que ayer les informábamos a eso de las 10 de la mañana o de las 9, que era el fallecimiento de Arturo Fernández, el actor. Hoy está en todas las portadas el rey Arturo, del que hoy se cantan no pocas virtudes en todos los medios de comunicación yel que se despide en su localidad de Gijón.

Y también otro nombre propio, que es el del general, de cuatro estrellas, Sanz Roldán, director del Centro Nacional de Inteligencia. Lo ha sido con tres presidentes, con dos reyes. Le nombró un presidente al que ya advirtió cuando fue nombrado, incluso, jefe del Estado Mayor del Ejército y de la Defensa, al que ya le advirtió: “Me nombra usted, pero usted sabe que yo no soy de su cuerda”. Y el que le nombró, que fue Rodríguez Zapatero, le dijo: “A mí eso me importa relativamente poco, pero es usted un hombre preparado y que sabe hacer las cosas”. Y, efectivamente, así ha sido. Y al frente del Centro Nacional de Inteligencia ha desempeñado una gran labor.

¿Por qué lo echan? No, no es que lo echen, es que la ley le obliga a retirarse, a marcharse. Y como el gobierno está en funciones no puede nombrar a un sustituto, con lo cual, la número dos, la secretaria, Paz Esteban, va a hacerse cargo del Centro Nacional de Inteligencia. Ha sido un buen gran servidor del Estado. Y en su cabeza están todas las informaciones claves, todas, de los mecanismos de la sala de máquinas de nuestro país.

Y bueno. ¿Y qué quieren que les cuente? Me da un perezón... Hablarles de los amateurs. De la política 'amateur' en realidad, del 'amateurismo' en política, que es el que ha puesto, sigue poniendo en peligro la formación de un gobierno en la Región de Murcia y seguramente también en la Comunidad de Madrid porque deberían tomar nota los que allí van a estar que es la falta de acuerdo entre los tres partidos que ocupan uno de los dos bloques. Hay dos bloques en España. Antes había bipartidismo, ahora “bibloquismo”. Y uno de los dos bloques, el bloque que está a la derecha del espectro ideológico, está formado por tres partidos: uno central, el Partido Popular; otro Ciudadanos, que aspira a ser el central; y otro Vox, que es el que más café sin azúcar se toma todas las mañanas.

En la Región de Murcia Vox decía algo de lo que no le falta razón: “Oiga, si quieren mis votos al menos que no me traten como un apestado, que se sienten conmigo”. Y, efectivamente, ayer se sentaron y empezaron a negociar, llegaron a acuerdos Ciudadanos, el PP y Vox. Pero hubo un momento en el que qué necesidad tendrían que los de Ciudadanos en Madrid, Girauta y Villegas, empezaron a soltar por esa boca que esa reunión era simplemente un café. Ahí no había ninguna negociación porque nosotros con esa gente no vamos a negociar nunca.

Miren, cuando alguien... Estos no hablan a humo de pajas, esto no es un calentón de estos dos que le pusieron el micrófono. No, no, no. Eso, efectivamente, es porque o Rivera o ellos mismos quisieron tensar la cuerda hasta el final.

Bueno, ya que se han reunido, pero que conste que nosotros no nos reunimos. Y Vox se cabreó y se levantó de la mesa y se fue, con lo cual, no hay gobierno en Murcia. Ahora ustedes échenle la culpa a quien quieran. En cualquier caso, a quien se le eche la culpa se le puede decir que pecan de inmadurez política. Si las cosas se hubieran hecho así en España en 1900, a partir de 1975, hoy no tendríamos ni la Constitución, ni tendríamos la reforma política, ni tendríamos los gobiernos que se han sucedido en el país y en comunidades. Pero el tiempo que nos toca vivir es este, de inmadurez y de infantilismo.

Vox puede decir: “¡'Qué tíos somos!”. Darse golpes en el pecho y qué contentos estamos. Y Ciudadanos puede decir: “Nos hemos sentado, pero hemos dejado claro quiénes somos y que con estos apestados no queremos nada”. Bueno, pues esos apestados son los que a ti te han hecho muchas cosas. Gracias a los votos de esos apestados tú ocupas gobiernos y tienes responsabilidades.