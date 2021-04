Herrera: «Las elecciones de Madrid no van de programas, sino de ir a las trincheras, que vienen los fascistas»

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Por ahí fuera llueve. Bueno, llueve en casi toda España. La semana va a estar pasada por agua porque hay una borrasca llamada Lola que anida sobre nuestras cabezas. Aquí allá y acull,á donde no llueva lloverá y no lloverá dónde está lloviendo, pero así seguiremos en este día, en esta semana que comienza con sabor a película a cuenta de los Óscar, aunque al que habría que darle no un Óscar, sino toda una colección de estatuillas, es a un tipo que se llama Rafael Nadal, que ayer en la final del Godó, que ganó por décimo segunda vez, doceava para los de la LOGSE, venció in extremis a un gran jugador de tenis que va a ser indudablemente un número uno de tenis, el griego que le tuvo que rematar un match-ball, no digo nada más que eso. Pues ahí lo tienen, casi 35 años y sigue ganando Grand Slams.