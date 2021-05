Herrera, a Iván Redondo: “Por el barranco os tiráis vosotros, no nos tires a los demás”

Son las 8 de la mañana, ya son las 7 en Canarias de este viernes 28 de mayo del 2021 que como le he dicho a las 6 seguramente usted tenía la tentación de coger su avión privado y en compañía de unos jovenzuelos marcharse a una playa privada en alguna isla del Caribe. ¿Y se va a perder, se va a perder el serial que estamos viviendo en España? No haga eso, quédese o déjeme el avión a mí o a los demás. No se vaya, que cada día tiene su afán y las últimas 24 horas hemos asistido a un nuevo fascículo que le venimos contando desde las 6. Un fascículo en el que después del estupor vino la indignación de la oposición, pero ahora ha llegado la indignación del Tribunal Supremo y luego de la indignación del Tribunal Supremo llega algunos dentro del PSOE que empiezan a manifestarse, y uno de ellos es, por ejemplo, Emiliano García-Page, presidente de Castilla- La Mancha.