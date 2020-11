Herrera: «Hace tiempo el pensamiento racional huyó despavorido del PSOE»

Estamos a un mes vista de una cita radiofónica que yo me atrevería a calificar de rompedora y única, que es el Belén viviente del programa de 'Herrera en COPE'. Y ya comienzan los preparativios de ese Belén viviente que este año más que nunca, 'Herrera en COPE', el director de este programa que, curiosamente, soy yo, y la Cadena COPE ha querido que no se perdiera especialmente este año esa tradición y va a ser un Belén viviente covid 2020. Habrá menos animales, pero habrá animales, distancia de seguridad, pues la Vírgen María y San José no pueden estar pegados, tiene que haber distancia con mascarilla y los Reyes Magos, cada uno con su camello y de camello a camello con una tiradita,. Esos preparativos cuesta mucho ponerlos en marcha, pero luego, a las 10 y media, le daremos cuenta de todo ello.