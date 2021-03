Herrera: "El Ever Given se quedó atascado en el Canal de Suez por culpa de Ayuso"

Señoras, señores, me alegro, ¡buenos días!

Es martes 30 de marzo del 2021, no es un martes cualquiera, es Martes Santo, el día que la reina del Martes Santo, la Virgen de la Candelaria tendría que hacerse con las calles de Sevilla, pero le está esperando en su iglesia en Sevilla.

¿Cuarta ola sí o no? Pregúntemelo, ¿Herrera, hay cuarta ola sí o no? Pues ahora yo les digo sí, pero no sé si es ola u olita. ¿Olita chica u olita con pretensión de ser un poquito grande? Pero vamos, que sí, que la incidencia aumenta porque aumentan los contactos. Y si aumentan los contactos, aumentan los contagios siempre que los que contactan no estén vacunados, que no lo están porque el ritmo de vacunación sigue siendo un churrete. Pues en eso estamos, en decidir si es ola o es olita. Ya veremos. Dice Fernando Simón que estamos a tiempo de que sea una olita, pero si lo dice Fernando Simón ojo porque igual dan ganas de pepararse para el diluvio universal. Sea lo que sea, la caso está empeorando en España y estamos en límites en los que ya se empieza a toquetear el riesgo alto.

Luego está el oto extremo del péndulo. En Europa Francia está estudiando un tercer confinamiento, Alemania quiere apretar más las cuentas de las restricciones y, en cambio, el Reino Unido presume de que Londres ha vivido un día sin un solo muerto. Estamos en el medio. Mañana en su conjunto España está al borde de entrar en un riesgo alto, de hecho, hay dos comunidades, Madrid y Navarra, que vuelven a estar en riesgo extremo. Han superado los 250 casos también Ceuta y Melilla.

La ministra de Sanidad, Darias, dice que hay que ser duros esta Semana Santa. Si el problema de este Gobierno es que cuando hace autocrítica lo hace siempre con muchos meses de retraso. Hasta medio año han tardado en exigir una PCR a los que vengan de Francia por carretera cuando en sentido inverso los franceses lo han pedido desde el principio.

MADRID , LA BARCELONA DE ADA COLAU DEGRADADA

Los franceses, estos seres extraños, casi mitológicos, que se vuelven muy peligrosos si están en Madrid. Si están en la playa de la Barceloneta como este fin de semana no pasa nada. En Valencia tampoco, en el País Vasco, todos los que cruzan desde Biarrizt... Ahora, como vayan a Madrid son como los Gremlins, aquellos a los que le da el agua de noche y les sale un mechón de pelo como Antoñete. Pues esos son los franceses porque es una cosa tremenda. Si llega a Madrid sin PCR porque nadie se lo ha pedido en la frontera, madre mía... El francés que va sin mascarilla por la playa de la Barceloneta no es peligroso, pero en Madrid qué les voy a contar.

Es que esto de la campaña de Madrid, yo creo que la señora Ayuso debe darle parte de su sueldo a sus oponentes políticos porque le están haciendo la campaña. No sabe cómo agradecer a la vida que la mayoría de los rivales electorales le estén haciendo campaña a ella. Ayer prsentó su programa autonómico, bajar impuestos, bajar IRPF y una serie de medidas para fomentar la inversión. Y ahora tú te sientas y esperas que la izquierda te haga el trabajo. Pablo Iglesias, que acaba de fichar para las listas de Podemos al portavoz del Sindicato de Manteros. Claro, ¿y sabes con qué se pagan los servicios públicos adecuados? Con impuestos. ¿Y sabes de dónde salen los impuestos? Por ejemplo, del comercio que paga impuestos, no del que pone una manta con flasificaciones en el suelo. Ese currante que está sudando sangre para levantar la persiana del comercio ada mañana y ve que Iglesias le da carta de naturaleza a los que se ponen con el top manta a espantarles al público, pues qué quieren que Madrid acabe siendo la Barcelona de Ada Colau degradada. Es imposible estar más alejado del sentir de los currantes con esta cosa del Estado del Bienestar.

AYUSO TIENE LA CULPA DE QUE MARCELO SE VAYA A VALENCIA

Ahora, por ejemplo, Mónica García, candidata de Más Madrid, que dijo esto, fue apoteósico. ¿Y a ti que te ha hecho el 100 Montaditos? ¿Qué pasa con el 100 Montaditos? Que es una empresa que surgió de la imaginación de un tipo que la ha abierto por medio mundo. Pagan impuestos. Madrid es el Magaluf de Europa, el 100 Montaditos de Europa. Al rato va un asesor y le dice, oye, Mónica, ¿tú no crees que te ha quedado un poco pijo eso de despreciar el 100 Montaditos, que es donde come, por cierto, la gente que no puede ir al Bulli? Y entonces a 'matapistolitas' se fue buscando un 100 Montaditos. Pues voy a tomarme un café. Y allí qué rico está este café en este local que yo quisiera que estuviera cerrado a cal y canto. Y luego ya la histeria antiAyuso la completó el mamerto del alcalde de Valencia, que solo le faltó decir que era culpa de Ayuso el tapón del Canal de Suez.

Marcelo, el futbolista del Madrid que se va a a Valencia, se hace una foto sin mascarilla, no saben por qué estaba en Valencia. ¿La culpa? De Ayuso. La culpa de que esté Marcelo en Madrid es de Díaz Ayuso. Si escuchamos hablar a todos estos dirigentes de la izquierda, esta colección de mamertos de libro se diría que el único problema de España es Ayuso. Suben los contagios, culpa de Ayuso; que Marcelo va a Valencia, culpa de Ayuso; que vienen muchos franceses con alergia al Aquarius, culpa de Ayuso. Por cierto, si yo fuera francés le diría: Señora, por favor, no me tengan ustedes por borracho y penitente. Todos estos genios les faltó decir que el Ever Given se quedó atascado en el Canal de Suez por culpa de Ayuso.

Madrid tiene menos muertos en esta tercera ola que seis comunidades gobernadas por el PSOE y esto son maniobras de despiste de una izquierda desesperada que le está haciendo la campaña a Ayuso gratis. Su Sanchidad, su sosidad y su pistolidad ahí entre todos. Estos, miren, no se engañen, todo esto es espuma. Lo importante es que hoy el Gobierno está en crisis, aunque lo quiera disimular porque la salida de Pablo Iglesias deja a Pedro Sánchez y el pacto independentista en Cataluña, que llegará antes o después, deja a Pedro Sánchez en cueros.

El Banco de España y la AIReF han dicho que la economía están hundida, que faltan reformas, que no llega el dinero de Europa que el batacazo es peor de lo esperado. Tenemos la olita en la espalda, ni siquiera hemos vacunado a todos los mayores de 80 años. Bueno, pues con ese paisaje, además, Podemos se echa al monte con una pezuña en el Gobierno y la otra en la oposición. Y su Sanchidad ha estado bajándose al pilón desde la moción de censura de 2018, ahora se queda con lo que es, el presidente con menos diputados propios de la democracia. Sánchez vendió su alma al diablo y el diablo se ha comportado como diablo. ¿Qué esperábais que el populismo se volviera razonable y el separatismo se hiciera español? Sánchez es un zombi muy bien maquillado, protegido por toda la artillería mediática que solo ve a Ayusos hasta en la sopa, pero es un muerto viviente que preside la España más inestable y deprimida y dañada en 40 años.