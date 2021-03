Sánchez releva a los delegados del Gobierno en Andalucía, Madrid y Galicia para aumentar su poder territorial

Tras el ruido que han generado las mociones de censura de Murcia y Castilla y León —en una estrategia que ha resultado fallida— y en un momento en el que las encuestas no sitúan al partido de Pablo Iglesias en su mejor momento, Sánchez ha aprovechado el inicio de la Semana Santa, donde la actualidad parlamentaria cae, para apuntalar más su liderazgo dentro de Ferraz. Y eso pasa por tener el control del nivel territorial, ya que es consciente de la importancia que tiene esto para llevar a cabo su estrategia nacional.

Todo, a un mes de que se celebren elecciones en la Comunidad de Madrid. Ferraz y Moncloa son conscientes de la importancia que tiene movilizar al electorado si quieren ser una oposición a Isabel Díaz Ayuso, en el que la sitúan como primera fuerza y a una más que probable mayoría absoluta con Vox tal y como recogen algunas encuestas. Lo mismo ocurre en Andalucía, donde los comicios se tienen que celebrar el año que viene.

Bajo este paraguas, este martes el consejo de ministros, el último de Pablo Iglesias dentro del Ejecutivo, va a relevar los delegados de ambas comunidades, junto al de Galicia, para nombrar a Pedro Fernández, Mercedes González y José Miñones consejeros de Andalucía, Madrid y Galicia respectivamente.

Andalucía, la guerra contra Susana Díaz

La federación andaluza es la región más importante para el PSOE a nivel nacional, y más después de haber perdido su gobierno hace tres años. Por ello, es importante tener a gente de confianza a su lado de cara a unos comicios en los que el PSOE va a buscar recuperar el Ejecutivo. Sandra García, actual delegada de Gobierno y afín a Díaz, va a ser sustituida por el alcalde de Baza (Granada), Pablo Fernández, uno de los hombres más afines a la estrategia llevada a cabo por Díaz.

El nombramiento de García tuvo lugar en un momento en el que Sánchez no estaba dentro de la dirección, y en el que las relaciones entre la dirección federal el PSOE y la regional eran fluidas y cordiales. Una noticia, la de su sustitución, que no ha sentado nada bien a la cúpula andaluza aunque desde el PSOE han recalcado que no van a mover ni un ápice su decisión.

José Manuel Franco, secretario general de Deporte

El hasta ahora delegado del Gobierno en la comunidad de Madrid, José Manuel Franco, va a ser el nuevo secretario general de Deportes, en sustitución de Irene Lozano, quien se va a dar la batalla a las elecciones del próximo 4-M.

La estrategia de Moncloa y Ferraz en esta comunidad pasa por trabajar de cara a 2023, en el que se tendrán que volver a celebrar elecciones pese a que el nuevo mandato de comienzo dos años antes. Para esa fecha, el nombre que despunta es del alcalde de Soto del Real, Juan Lobato, socialista que ya intentó hacerse con la secretaría general en 2017. Para el puesto que deja vacante Franco, que da cierta idea de por dónde pasa las intenciones de Ferraz, es para la concejala socialista en el Ayuntamiento madrileño, Mercedes González Fernández.

El mal resultado en Galicia, cuestión clave

En Galicia, mientras, el mal resultado obtenido por los socialistas, donde González Caballero, llevó a la formación a una posición casi inexistente, ya que el Partido Popular de Feijóo obtuvo la mayoría absoluta más amplia desde que lidera la formación.

Por ello, Sánchez ha optado por José Miñones como nuevo delegado del Gobierno en dicha comunidad. Miñones es el único gallego elegido por Sánchez para formar parte del próximo congreso federal y va a ser ponente en el área de municipalismo y medio rural.