Joan Ribó, en El Partidazo de COPE: "Quizás Marcelo también tenga justificante para no llevar mascarilla"

Ha generado mucho debate en las últimas horas no sólo la fotografía de Marcelo con su familia en la playa de la Malvarrosa en Valencia, sino las declaraciones del alcalde de Valencia, Joan Ribó, señalando a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso de que el jugador del Real Madrid se saltase el cierre perimetral.

Marcelo se podría haber saltado el cierre perimetral y la Generalitat de Valencia le habría abierto expediente El jugador del Real Madrid ha publicado una foto con su familia en la Playa de la Malvarrosa de Valencia y según informa EFE, la Generalitat le ha abierto un expediente, 28 mar 2021 - 20:47

"Yo no he culpado directamente. Entendía que este futbolista importante cometiera la irregularidad de venirse a Valencia, no sé si tiene alguna justificación, por lo que dice constamente la señora Ayuso, respecto a la libertad y lo que sucede en Madrid. Es una correspondencia que es bastante clara, y para mí no es positiva porque lanza unos mensajes que se traducen en números, en buenos resultados que tenemos en Valencia y no tan buenos resultados que se tienen en Madrid en cuanto a índice de contagios de coronavirus", aclaró Ribó este lunes en El Partidazo de COPE.

Ante la hipótesis de que Marcelo tuviera justificante para desplazarse, como se explica desde el Real Madrid, "quizás lo tenga, como también tenga justificante para no llevar mascarilla. Pero eso se justifica muy bien con los razonamientos que nos da todos los días por televisión la señora Ayuso. Cuando emitimos mensajes, los captan los ciudadanos, por lo que somos corresponsables".

"A Ayuso yo le he oído a Ayuso decir que no le parecía bien el confinamiento y una serie de elementos de ese tipo, los mensajes de libertad de Ayuso se corresponden bastante con estos comportamientos", insistió el Alcalde.

El jugador del Valencia Guedes, fotografiado en Ibiza

Juanma Castaño le preguntó al Alcalde de Valencia por el ejemplo de Guedes, futbolista del Valencia que fue fotografiado en Ibiza: "Si entiende al revés los razonamientos que hacemos tanto de la Generalitat como nosotros, la culpa será nuestra. Pero nosotros hablamos continuamente de precaución y de mantener la normativa. Es un lenguaje que no se corresponde con el de la señora Díaz Ayuso".

Ante la insistencia del director de El Partidazo de COPE de que los mensajes que se lanzan en Madrid no son de "alegalidad", Joan Ribó dijo que "no es una cuestión de una ciudad sin Ley, pero las diferencias horarias (cierre de hostelería) entre las 23h y las 18h para las relaciones personales, será una de las causas por las que los índices de contagios en Valencia son diez veces superiores a los de Madrid".

¿Cree Joan Ribó que hay valencianos en Madrid pasando la Semana Santa? "Claro, hay márgenes de error, no es una cárcel, claro que habrá gente que no respete las normas, y si los encontramos habrá que sancionarlos".

Por último, preguntado por qué habría que hacer con Marcelo, Ribó cree que "lo primero de todo es ver si tiene justificante. Pero hay que decirle a Marcelo que es una persona reconocida y que sus actos tienen un efecto ejemplificante. Y si él cumple las normas ayuda a todos a cumplir las normas".