El 99% de los alérgicos, no tienen riesgo extra ante la vacuna de COVID

Tener alergia, incluso grave, no aumenta el riesgo de vacunarse de COVID. Así es en el 99,7 por ciento de los casos según el primer estudio mundial sobre esta cuestión que ha llevado a cabo el Hospital madrileño Gregorio Marañón con personas con alergias importantes. Ninguna de las vacunas en uso afecta tampoco a los alérgicos al polen, a los ácaros, a los alimentos ni a los antibióticos.

Según explica a COPE el responsable de la investigación y jefe del Servicio de Alergia del Hospital Gregorio Marañón, José Manuel Zubeldia “solo el 0,6 por ciento de las personas testadas, todas con alergias graves, tuvieron reacción en la prueba en la piel con los compuestos de la vacuna y no se les ha podido administrar las que están actualmente en uso a la espera de la llegada de otros inyectables con los que estudiar su inmunización”.

Para la inmensa mayoría, el 99,7 por ciento de las personas testadas con alergias graves y también para el resto de los alérgicos "el mensaje es de tranquilidad ya que ha quedado demostrado que no tienen más riesgo que el resto de la población a la hora de vacunarse" señala Zubeldia con los datos actualizados del estudio publicado a comienzos de marzo en el Journal of Investigational Allergology and Clinical Immunology.

Para llegar a esa conclusión han estudiado a más de 400 trabajadores del centro hospitalario con antecedentes de enfermedades alérgicas graves como anafilaxia, asma o urticaria. Tras revisar su historial clínico de alergias se les hizo una prueba cutánea con los componentes de la vacuna justo antes de la inmunización. De quienes superaron la prueba solo una persona tuvo una reacción alérgica adversa tras recibir la vacuna.

Un dato que según Zulbedia coincide con los que hasta ahora han publicado las agencias reguladoras y que sitúan en menos de 5 casos de reacción alérgica por millón de vacunas anti COVID administrados.

Pero no todos los alérgicos deben hacerse una prueba antes de vacunarse según explica a COPE Nancy Ortega de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC). Es algo que solo se recomienda para “aquellas personas que han tenido una anafilaxia o una reacción alérgica grave cuyo origen desconocen, son las que deberían pedir cita en su médico antes de ponerse la vacuna”.

Y todo porque siendo reacciones muy minoritarias algunos compuestos de estas vacunas frente al COVID sí pueden, como otro las de otro tipo, provocar graves problemas a las personas con alergias bien a sus principios activos o bien a sus excipientes.

“Si la persona es alérgica al polietilenglitol evidentemente no se le puede administrar ni la vacuna de Pzifer ni la de Moderna. La de Moderna lleva además trometamol y las de AstraZeneca y Janssen tienen polisorbato 80, compuestos todos que pueden generar reacciones muy adversas en alérgicos a una o varias de esas sustancias en concreto” subraya Ortega.

Pero las vacunas actualmente en uso frente a la COVID “no tienen ningún componente ni alimentario ni tampoco llevan antibiótico” y por eso el riesgo de vacunación no es mayor en personas con alergias alimentarias o a ese tipo de medicamentos.

Tampoco los alérgicos al polen o personas con alergias respiratorias ni los que tienen problemas con los ácaros por ser dos de las más frecuentes deben tener mayor precaución a la hora de vacunarse que el resto.

“Simplemente si tienen en ese momento una crisis alérgica conviene que la controlen con ayuda médica antes de proceder a la inmunización”, subraya.

Lo único que varía entre alérgicos y no alérgicos es el tiempo en el que la persona debe estar en observación tras la administración de la vacuna: 15 minutos por regla general que se convierten en 30 para los alérgicos. Y todo en prevención de que puedan estar entre el 0,3 por ciento de casos que presentan una reacción alérgica post-vacunación.