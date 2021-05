Herrera: «Estas elecciones nacen de un mal cálculo realizado en el núcleo central del poder de Moncloa»

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

¿Qué tal están? Cuánto me alegro de saludarles en una mañana de mayo, día 4 del 2021, en el que si usted ciudadano de la Comunidad de Madrid tiene algo que hacer, bueno si quiere hacerlo, y si no es ciudadano de la Comunidad de Madrid seguramente va a seguir con interés qué pasa en esa comunidad donde hay 5,1 millones de personas llamadas a las urnas a votar a unas elecciones sobre las que, si me permiten ustedes, se me ocurren varias reflexiones a bote pronto y luego a lo largo de toda la mañana establecemos todas las demás.