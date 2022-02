Herrera: "Esta crisis en el seno del Partido Popular solo se solventa quedando uno"

Señoras, señores, me alegro, buenos días.

Ya son las 8 de la mañana, 7 en Canarias, de un día intenso. Bueno, intenso fue ayer o también antes de ayer.

Como les decía las 6, un portavoz ruso cuando hablaban de, oigan señalaban que hoy era el día de la invasión de Ucrania, aquello de desde cuándo una guerra ha empezado un miércoles. Bueno, pues no sabía el ruso que efectivamente hay guerras pueden empezar el miércoles, como empezó ésta, pero que ayer tuvo su volcán, su explosión más clara, es la guerra, la Guerra Civil en el Partido Popular. Y como pasa siempre en la guerra entre hermanos, una guerra cruel, fratricida, perfectamente irreversible o no, pero desengáñese, una guerra que antes o después iba a ocurrir, de una manera o de otra, que venía calentándose hacía mucho tiempo y que venía soltando azufre por los ríos de la vida. Lo que que parecía es que no iba a ser, toma la guerra tan cruenta. Porque desde luego ayer se traspasaron algunas barreras hacía puntos de no retorno que convierten esta situación en muy difícilmente reversible, no sé si han llegado al lugar desde el que no se vuelve pero si se vuelve sí parece muy difícil. Esta crisis en el seno del Partido Popular solo se solventa quedando uno, no pueden quedar los dos, o los tres, o bueno más, cuatro o cinco. De este nivel de ferocidad solo se vuelve con una baja, no sé cuál. Seguramente estamos todos de acuerdo en que no había que haber llegado a este punto pero, finalmente se cumple aquello que decía el gran maestro Miguel Ángel Aguilar, cuando la derecha está punto de dar alguna sorpresa o campanada comienza una conspiración infernal para perder las elecciones. También le ha pasado la izquierda alguna vez, pero bueno , ahora pongamos el foco donde está.