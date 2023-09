Carlos Herrera: "La amnistía no se está negociando en secreto, ya está negociada"

Señoras, señores. Me alegro. Buenos días.

Ya son las ocho de la mañana, son las siete en Canarias. Es un miércoles 20 de septiembre del 2023. El día después del día del disparate, el día del pinganillo. Tanto en el Congreso como en Bruselas. Grotesco. Donde los nacionalismos periféricos que buscan sistemáticamente dividir, crear diferencias entre ciudadanos han conseguido ya que el castellano deje de ser un idioma común.

Dirán algunos de ustedes, ¿por qué exagera tanto? No, simplemente nos ponemos a tocar la lira y el arpa y decimos que qué bonito que todos los idiomas tengan su sitio y cada uno... Sí, sí, pero es que no son utilizados para eso, son utilizados con otra intención. Estoy haciendo una valoración de intenciones, lo sé, pero hombre, la praxis política de cada uno de los grupos que ha defendido eso, que ha promocionado eso y que ha convencido al PSOE para que cambie de opinión y también diga que eso es lo debido, llevan una intención no disimulada en su quehacer desde hace años.