Sergio Barbosa: "Que Podemos no se haya sumado a Yolanda Díaz es tan problemático para ellos como para Sumar"

Audio

Este lunes, Lunes Santo, "comienza a notarse ya en las calles de las grandes ciudades que algunos ya se han ido a descansar o están en proceso de hacerlo. Ayer fue un Domingo de Ramos estupendo, porque el tiempo acompañó bastante y pudimos ver al Papa Francisco ya recuperado de su bronquitis. El Santo Padre, con algo de cansancio todavía, pero se vio con fuerzas para presidir la misa en la Plaza de San Pedro, cosa de la que nos alegramos, después de su paso por el hospital", así comenzaba la mañana Sergio Barbosa.

Yolanda Díaz anuncia su candidatura a las elecciones

En clave política, Yolanda Díaz protagoniza las noticias del día. "Ha montado un partido, plataforma, coalición o como lo quieras llamar que lleva el rosa por bandera. Te pasas la vida diciendo que no hay que asociar el rosa a las mujeres ni al feminismo y luego cuando montas al partido más feminista de la historia de la galaxia, que anuncia que la nueva era de las mujeres y resulta que le pones de color corporativo el rosa. La abogada laboralista que pertenece al Partido Comunista, que ahora anda a malas con Iglesias y Podemos porque Podemos se le queda pequeño o superado".

"Tan tóxico y sectario ha sido el núcleo duro de Podemos, que al final se han quedado bastante aislados porque Díaz se ha bastado para convocar a ese ejército de mil leches formado por hasta 15 partidos en el que están todos menos Podemos. Porque Podemos, como buen núcleo tóxico, no se va a dejar diluir como hizo el PC en Izquierda Unida. Pero, de momento, Díaz ha aguantado el pulso y se ha negado a pactar nada parecido a unas primarias, abiertas o no abiertas, que pudieran dar a los cafeteros de Podemos el control del nuevo artefacto, sirviéndose de lo más potente que les queda, que es una maquinaria de militantes más cohesionada que lo que pueda tener ahora mismo el artefacto de Díaz", ha desgranado Barbosa.

Respecto al acto de ayer, "no fue nada extraordinario, ni nada nuevo. Lo de ayer fue el enésimo cambio de piel de la izquierda populista en España. Eso que algunos llaman 'lo que hay a la izquierda del PSOE', la izquierda de la izquierda o la nueva izquierda. Que es sea amalgana de izquierdistas que no encajan en la socialdemocracia clásica. A ese bólido de la nueva izquierda, le pasan dos cosas que ni los mejores ingenieros han podido solucionar. Uno, los que están dentro del saco, y que ahora dicen que sí a todo, que hay que estar unidos, a la hora de la verdad, serán muy difíciles de maridar, porque los que están muy centrados en un ámbito autonómico querrán llevar allí la voz cantante de eso que se llama Sumar. Y dos, el otro gran problema es que, efectivamente, Podemos no se ha sumado. Y eso es tan problemático para Podemos, como para Sumar".

La posición del PSOE respecto a Sumar

Una de las grandes dudas es, "¿cómo el PSOE puede estar tan tranquilo, si esto de Sumar y Yolanda Díaz, en teoría, es tan maravilloso y potente?". "Pues por lo dicho, porque creen que en realidad es lo mismo de siempre, dentro de la izquierda de la izquierda y que al PSOE ya le va bien que unifiquen el voto entre ellos, para ayudar a Sánchez para que el PSOE tenga una especie de marca blanca más domesticada que Podemos sin ser una amenaza para Sánchez", ha añadido el presentador de 'Herrera en COPE'.

"Ahora, el plan de Moncloa, que lleva tiempo humillando a las ministras de Podemos, es que Podemos se dé un golpazo en las autonómicas y locales de mayo, y que tenga menos fuerza para exigir primarias Díaz. Eso o que Podemos vaya por su cuenta. Pero si van a las generales por su cuenta con una candidatura de Irene Montero. Lo que pueden sacar en algunos territorios puede ser ridículo", analizaba Barbosa.

Por último, se ha referido al presidente del Gobierno: "Entre tanto, Sánchez a lo suyo jugando con la calculadora y haciendo su propia campaña de autobombo. Que crece el empleo (si se cuentan los fijos discontinuos que no trabajan) es cuestionable; que ha contenido la inflación, estando la subyacente en el 7’5%, es cuestionable; que el gobierno más derrochador de la historia presuma de cuadrar las cuentas públicas es cuestionable porque presumir de que el déficit de 2022 'sólo' fue del 4'8% gracias a un récord de voracidad fiscal da para una cierta discusión".