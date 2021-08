Sergio Barbosa: "En la mesa de negociación van a dar la 'matraca' con la soberanía y la autodeterminación"

Audio

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este lunes 2 de agosto de 2021.





LA PANDEMIA QUE CAMBIÓ NUESTRAS VIDAS Y NUESTRAS VACACIONES

Primer lunes de vacaciones para muchos españoles. Hoy hablaremos con responsables del sector turístico, pero ya nos avanzan que ocho de cada diez españoles hemos decidido este año hacer las vacaciones en España.

Lo cual viene bien para que las perrillas que se hayan podido ahorrar, los que han podido ahorrar, durante los confinamientos pues se queden ahora en casa, que falta hace.

También vamos a ver qué datos ofrece la Sanidad sobre la pandemia. Este fin de semana, los contagios habrían seguido bajando, aunque sigue muy altos (de 40 mil pasaríamos a unos 35 mil). Aumenta la presión hospialaria y aumentan los fallecidos. Algunas estimaciones los sitúan en 143, aunque habrá que confirmar esta tarde.





LA VACUNACIÓN EN LAS CC.AA

El caso es que hoy también será un día de vacunación. Andalucía anuncia que está a pocas semanas de llegar al 70% de inmunizados, aunque ese listón ahora ya no sea suficiente para lograr la esperada normalidad. La variante Delta se contagia a una velocidad endiablada y eso obliga a vacunar lo antes posible a los más jóvenes. De hecho, Canarias abre hoy el melón de vacunar a todos los mayores de 12 años sin cita previa.

Vacunar a los menores va a ser fundamental para llegar a septiembre con la vuelta al cole más o menos en paz.





MESA DE NEGOCIACIÓN

En septiembre, por cierto, también está prevista la famosa mesa de negociación entre el Gobierno y el separatismo catalán para tratar, dicen, de solucionar el conflicto generado con el procés..

Porque con haberles indultado parece que no basta. En esa mesa van a dar la matraca con la soberanía y la autodeterminación.





REUNIÓN BILATERAL ESTADO-CATALUÑA

Hoy toca otra mesa. La de la reunión bilateral Estado-Cataluña en la que se va a hablar más propiamente de dinero y competencias.

Y todo después de que la Generalitat hiciera el feo de no acudir el pasado viernes a la reunión con el resto de territorios, para dejar bien claro que en la España multinivel del PSOE ellos no están en el nivel “clase turista”, sino en el nivel más alto.

En el nivel de los que, lejos de llegar agradeciendo los indultos y que el Estado lleve una década sosteniendo a Cataluña por estar en bono basura. En vez de eso, llegan pidiendo y sin dar las gracias.

La portavoz del Gobierno va a tener que lidiar con la consejera Vilagrá, que es la que pide 56 competencias y rapidito. Y con el vicepresidente Puigneró que apostilla que, además de rápìdo lo quieren al contado.

Aquí la pregunta es ¿El trato que se dispensará hoy a la Generalitat será el mismo que se dispensará al resto de autonomías?

Porque no se trata de no dar a Cataluña o no tratar de mejorar su situación. Miren, uno de cada seis españoles es catalán, y Cataluña es, si no se empeñan en hundirla sus propios dirigentes, una de las regiones más dinámicas de nuestro país.

Claro que hay que ayudar a Cataluña, pero sin que cunda la sensación de que se la ayuda más que a nadie y, sobre todo, como pago por la deslealtad del separatismo.





COMIENZA EL BAILE ENTRE SÁNCHEZ Y EL SEPARATISMO

El pasado viernes, Sánchez salvó la conferencia de presidentes con más dinero para todas las autonomías. Pero quedó en el aire el malestar por la sensación de que no todos los territorios son tratados de igual manera.

¿Hoy de qué se va a hablar? Pues el Gobierno no quiere profundizar en los fondos europeos, porque desea que eso sí se trae entre todos, le guste a la Generalitat o no le guste. Hay muchas cosas sobre la mesa, y todas pueden tener su doble lectura:

-Esto puede beneficiar a los habitantes de Cataluña o esto puede beneficiar a la Generalitat, que tendrá más resortes cuando decida dar otro golpe parecido al de 2017.

Por ejemplo, la gestión del aeropuerto del Prat, con cuya toma inmediata por parte de los Mossos tanto fantasearon los separatistas en los días previos a declarar la independencia.

La gestión de la zona franca, Salvamento Marítimo, gestión de becas educativas, potestad sobre las titulaciones médicas, etc, etc.

Ya sabemos, por experiencia, que los separatistas son expertos en sacar punta a ese tipo de concesiones para mantener el control de la educación o ejercer una mayor presión sobre determinados colectivos profesionales.

Estaría bien que explicaran en qué beneficia al catalán de a pie que esas competencias las gestione la Generalitat y no el Estado. Y más en un contexto de probada deslealtad como hemos tenido.

Ricardo Rubio / Europa Press









Luego ya, para otro día, dejamos el gran asunto pendiente y del que casi nadie se quiere acordar... el de los catalanes no nacionalistas, que los está dejando arrinconados como casi siempre. En fin, comienza el baile entre Sánchez el separatismo. Comienza agosto, con el resto que supone para el turismo y con la esperanza, por cierto, de que este, a diferencia de junio y julio, no vuelva a ser el mes más caro de la historia para el recibo de la luz.

