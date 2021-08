La Generalitat confía en que la banca avale las fianzas impuestas por el Tribunal de Cuentas

El conseller de Economía y Hacienda, Jaume Giró, ha dicho que confía en que la banca "reconsiderará" su negativa a involucrarse en el aval de la fianza de 5,4 millones de euros impuesta por el Tribunal de Cuentas a 34 ex altos cargos catalanes por promover con dinero público el procés en el exterior. Así lo ha afirmado en declaraciones al diario Ara, después de que el Consejo de Garantías Estatutarias haya avalado -aunque con la recomendación de introducir modificaciones en el decreto ley- el fondo creado por el Govern para cubrir esa fianza.



Los bancos contactados por el Govern para hacerse cargo del aval rechazaron involucrarse en la operación, por lo que ha tenido que ser de momento el Instituto Catalán de Finanzas (ICF) el que asuma la cobertura de la fianza a los ex altos cargos de la Generalitat. Giró ha asegurado que estaba seguro de que "la mayoría de bancos en Cataluña de entrada dirían que no" a participar en esta operación aunque tenía "dudas sobre una entidad en concreto que también ha dicho, de momento, que no".



Tras el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias y la convalidación del decreto ley del Govern en el Parlament, el conseller confía en que los bancos "reconsiderarán su posición". "Entidades que han estado creciendo en el país, y que durante muchos años han estado en Cataluña, está bien que se lo vuelvan a mirar si lo estiman oportuno. Dicho esto, estamos mirando otras vías y van muy bien", ha explicado.



Por otra parte, se ha mostrado partidario de ir "a todas las mesas" de negociación con el Estado "con ganas de llegar a acuerdos" y ha subrayado que habrá "como mínimo dos años de intentar negociar y aprovechar un clima que parece favorable a la negociación".



Sobre el retorno de las sedes de grandes empresas que abandonaron Cataluña en otoño de 2017, ha dado a entender que no habrá incentivos fiscales para que vuelvan, para no agraviar a las empresas que se quedaron. Giró también ha comentado que su socio preferente para aprobar los próximos presupuestos de la Generalitat es la CUP, que votó a favor de la investidura de Pere Aragonès.