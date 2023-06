Pedro Sánchez justifica su presencia en todos los medios para "pinchar la burbuja" del sanchismo

Pedro Sánchez ha argumentado este domingo que tiene que estar en todos los programas de los medios de comunicación para "pinchar esta burbuja que se ha inflado de mentiras, manipulación y de maldades" contra él. Considera que su error en estos años ha sido no haber prestado atención al "factor corrosivo y al veneno" que han metido en la sociedad la derecha y la ultraderecha con lo que han llamado "sanchismo". Así se ha pronunciado en el programa de Jordi Évole, en La Sexta, al hecho de que durante estos cinco años no había concedido ninguna a periodistas como Ana Rosa Quintana, Carlos Herrera o Vicente Vallés.

En este sentido, el presidente del Gobierno ha afirmado que para identificar a los poderes económicos que a su juicio no le quieren en La Moncloa, hay que "seguir la pista del dinero" y los "sobresueldos". Sin embargo, no ha querido mencionar ningún nombre concreto. Además, ha asegurado que mantiene una relación correcta y profesional con los principales líderes empresariales del país. Así, ha señalado que "sin duda alguna" existen y que algunas medidas aprobadas por su Ejecutivo, como la puesta en marcha de impuestos, van en contra de sus intereses.

En cuanto a las maldades, pone como ejemplo la utilización de la figura de un asesino como Txapote, cuando le dicen "que te vote Txapote". En su opinión, con esto se "banaliza" y "frivoliza" el sufrimiento de muchas víctimas y se hace sin "ningún tipo de principio ni escrúpulo". De hecho, ha asegurado que una de las cosas que más le han dolido es que la derecha haya tratado de intentar asimilar al PSOE y a él a ETA y no reconocer la aportación del socialismo y el PSOE a la lucha contra el terrorismo, al fin de la violencia y a la superación de esta en Euskadi y en España.

Sánchez ha negado que haya señalado personalmente a empresarios como Carlos Torres (BBVA), Gonzalo Cortázar (Caixabank), Florentino Pérez (ACS), Juan Roig (Mercadona) y Rafael del Pino (Ferrovial), si no que ha indicado que hay una serie poderes económicos a los que no les gusta lo que está haciendo el Gobierno y que están detrás de muchas de las posiciones políticas que manifiestanPP y Vox, en el Congreso de los Diputados y que también están detrás de las terminales mediáticas que critican al Gobierno y dicen que Sánchez es "malo".

También afirmó este domingo que espera una participación alta en las elecciones generales del 23 de julio. En concreto, cree que estará entre el 73% y el 76%, varios puntos por encima de la última convocatoria en noviembre de 2019 que fue de un 71,75%. Además, ha vaticinado que ganará y no se ve en un mes fuera de la política. Al ser cuestionado sobre qué puede hacer la izquierda para que en estos barrios no se vote tanto a Vox, ha señalado a quienes estén tentados de votar a la ultraderecha, los que sufren precariedad laboral, que la solución está en avanzar en derechos no en recortarlos.

