Barbosa: "Hay opción de que a Sánchez también le dé tiempo de cerrar su mayoría absoluta en este mes de plazo"

¿Qué tal, buenos días? Saludos de Sergio Barbosa, en nombre de la gente que hace posible 'Herrera en COPE' en este jueves 24 de agosto de 2023.

Dice usted que si fallaron las encuestas el 23 de julio, y que ya uno no se puede fiar de nada ni de nadie. Pues anda que los del tiempo, que empezaron diciendo que la ola de calor iba a ser de domingo a martes.

Fíjense, a jueves que estamos y esta noche ha vuelto a ser, en muchos puntos de España, de las de no pegar ojo. Es verdad que ahora nos prometen, ahora ya sí que sí, que a partir de hoy esta ola de calor, la cuarta del verano, va a ir aflojando.

A ver si es verdad, porque aquí lo que necesitamos son certezas. Como eso de que ya, pase lo que pase, si hay repetición electoral por lo menos no caerá en fechas navideñas (eso que nos ahorramos). De hecho, de haber nuevas elecciones, la campaña electoral empezaría el 5 de enero, con los Reyes Magos por ahí danzando, y la votación sería el 14 enero. Y todo gracias a la fecha que se ha elegido, finalmente, para celebrar el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo.

Se llegó a decir que el PP deseaba un intento rápido, incluso a finales de agosto o comienzos de septiembre, pero luego Feijóo pidió lo contrario: pidió tener tiempo para poder explorar cualquier resquicio de posibilidad a la hora de entrevistarse con el resto de grupos parlamentarios y rascar algún apoyo más, habida cuenta de que le faltan 4 votos para la mayoría absoluta.

Pues, de común acuerdo, con la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, al final han decidido darse más de un mes de tiempo. La primera sesión será el 26 de septiembre, y la segunda el día 27. Recordaba Armengol que serían 35 días de plazo, desde que el Rey ha decidido que sea Feijóo el primero en intentar la investidura, y que eso está más o menos dentro de lo normal porque en otras ocasiones se ha tardado un mes en celebrar el debate.

Es decir, es curioso, ¿no? Porque después de hablar tanto sobre el concepto de la “costumbre”, que había utilizado el Rey para decantarse primero por el más votado en las elecciones, Armengol también vino un poco a reforzar esa idea de la costumbre. Si ya ha habido investiduras que han tardado un mes en celebrarse, pues ésa es la referencia, más o menos, que podemos tomar en esta ocasión.

La cuestión es que si Feijóo no lograse la mayoría absoluta para ser presidente el 27 de septiembre (día en que se producirá la primera votación) entonces se celebraría la segunda votación 48 horas después, el día 29. En esa segunda votación, el candidato del PP sólo necesitaría mayoría simple. Pero aun así, Feijóo lo tendrá prácticamente imposible para conseguir la investidura porque, a día de hoy, pesa sobre él la amenaza del bloqueo del Frankenstein.

Si Feijóo fracasara en su intento de ser presidente, el reloj habría empezado a correr desde el mismo momento de la primera votación fallida, (la del 27 de septiembre), de manera que habría otros dos meses para intentar la investidura de Sánchez. Es decir, en lo que Feijóo tiene un mes para intentar el casi imposible de seducir a alguno de los socios habituales de Sánchez, el propio Sánchez dispondría de ese mes, más los otros dos que otorga el calendario, para ir cerrando sus pactos con nacionalistas, separatistas y el fugado Puigdemont. Tres meses, hasta que los tiempos parlamentarios obligaran a disolver las Cortes el 27 de noviembre y convocar nuevas elecciones para el 14 de enero.

Al haber dado 35 días a Feijóo para que trate de ampliar sus 174 apoyos, hay una opción bastante esperpéntica, pero que puede darse, y es que, en esas más de cuatro semanas de plazo a Sánchez también le dé tiempo de cerrar su mayoría absoluta.

De manera que tendríamos a un Feijóo que se presenta (y que no tendría opciones de mayoría absoluta) y a un Sánchez, esperando en la cola, impaciente, condescendiente, como el que se pone así a mirar el reloj con cara de perdonarte la vida, recordando que él, ahora sí, ya tiene la mayoría amarrada.

El préstamo de Sumar a Esquerra para que tengan grupo en el Congreso

No sabemos si se dará el caso. Pero, de momento la izquierda sigue haciendo sus polémicos deberes, que consisten, mayormente, en dar gusto a las peticiones y necesidades de sus señorías separatistas.

¿Qué Esquerra no tiene grupo propio porque no se lo ganó en las urnas, al no llegar al 15% de los votos? No pasa nada, ya están ahí Yolanda Díaz y su plataforma Sumar para prestar dos diputados a Esquerra, de manera que tengan grupo propio con su consecuente ganancia en dinero público y representación institucional.

¿Qué Junts está en la misma tesitura y con sus 7 diputados tampoco llegó al corte necesario para tener grupo propio? Pues ahí, “el que se tira de cabeza” para regalarles el grupo propio es el mismo PSOE. “A mi Puchi que no le falta nada, hombre, faltaría más…”

Hoy termina el plazo para presentar los grupos parlamentarios y ayer la izquierda ya se encargó de amarrar esa cuestión para tener contentos a los indepes.

Y, entre tanto, lo más complejo, la clave de todo esto, lo que más tiempo les va a llevar pero que, cuando encuentren la fórmula, podrá servir para armar el Frankenstein 2.0, definitivamente, es lo de la amnistía.Que no lo llamarán amnistía, pero que lo articularán seguramente a través de alguna Ley Orgánica con la promesa de que ya le dará el visto bueno el Tribunal Constitucional de mayoría progresista. Y aquí “desigualdad jurídica entre españoles”, y después gloria. Ande yo caliente, ríase la gente.

De hecho, el PSOE ha vuelto a dar muestras de que no le inquieta demasiado que Feijóo lo intente el primero porque, en el fondo, saben que Sánchez tiene la sartén cogida por el mango. Pues así está el PSOE, con el amor propio subido, tratando de quitar importancia al renuncio, al borrón de que Sánchez haya tenido que reconocer ante el Rey que, a día 22 de agosto, el pasado martes, todavía tenía menos apoyos cerrados que Feijóo.

La línea roja de Bildu y las posibles conversaciones del PP con Junts

Claro, ahora cabe hacerse una serie de preguntas sobre la situación en la que queda el PP y cómo debería gestionar esa investidura, que tiene tan pocos visos de prosperar.

Los hay que opinan que lo mejor, además de que a Feijóo le venga bien para ganar foco político, es aprovechar la ocasión para reivindicarse como opción política, para mostrar a la sociedad española que habría otra manera de hacer las cosas. Lo que pasa es que el reto de Feijóo es vender todo lo posible que el PP es un partido capaz de dialogar con casi todo el mundo y practicar con el ejemplo eso que pregona del consenso y sentido común pero, claro, sin dejarse jirones de credibilidad o caer en contradicciones que sean difíciles de entender para sus votantes.

Según lo que confirmaron ayer, los populares (en estos 35 días en los que van a buscar 4 votos) se van a dedicar a llamar a todas las puertas, menos a la de Bildu. Es decir, dicen que Bildu es una línea roja. Pero a partir de ahí, no se cierran ni siquiera a hablar con Junts. Y el argumento que han dado en el PP es que Junts es un partido legal, que es justo lo que argumentó también el día anterior el propio Pedro Sánchez.

De hecho, Esteban González Pons, ha dicho que, salvo por cuatro o cinco personas con problemas judiciales, son un partido legal. Y, efectivamente, es así, pero si la única línea roja para dialogar es el respeto al marco constitucional y que el partido en cuestión sea legal, entonces los habrá que, mirando un poco hacia atrás lo que han sido estos últimos meses de campaña electoral, no entiendan tantos dimes y diretes como ha habido con Vox. Dimes y diretes que consumieron muchas energías durante la campaña electoral y que contribuyeron a asentar la idea de que incluso el PP tenía asquito de Vox, lo que reforzaba el relato de la izquierda.

Pero es que, además, si el PP va a llamar a la puerta del grupo parlamentario de Junts, Génova tiene que explicar muy bien a sus votantes qué le podría ofrecer el PP a Junts, que a Junts le pudiera interesar tanto como para dejarse seducir por Feijóo y olvidarse de Sánchez.

Porque Junts sólo piensa en la amnistía y la autodeterminación. Y pensar que a Junts todavía le puede quedar algún rescoldo de la antigua Convergencia, que te daba el apoyo a cambio de alguna concesión de índole económico, en clave Majestic, eso sería de una candidez entrañable. Eso sería no entender lo que es Junts.

Llamar a la puerta de Junts, que está dirigida por Puigdemont con mano de hierro, es llamar a la puerta del propio Puigdemont, del delincuente fugado en Waterloo. Y si se está montando una gran escandalera porque la clave de la gobernabilidad va a recaer en un delincuente fugado, habrá que afinar mucho el relato para explicar que tú hables de gobernabilidad y de investidura con ese mismo individuo.

Lo cual te da una idea de que Feijóo tiene un problema, que no viene de Feijóo, sino que ya viene de antiguo. Y el problema para el centro derecha es que la política española (por aquello de que el PSOE siempre ha sido más hábil con el diálogo y menos escrupuloso con los pactos) continúa siendo un juego controlado por el propio PSOE. Y en esta investidura, el tablero, las piezas y las reglas con las que debe jugar Feijóo son el tablero, las piezas y las reglas establecidas por el PSOE.

Esa es la encrucijada del centro derecha. Y eso a ver cómo lo arreglas ahora, ni aunque te den 35 días.

Los líos judiciales de Trump o la sospechosa muerte de Prigozhin, otros temas del día

Y nada, por lo demás, el mundo está bastante revuelto. Antes se lo decíamos, Donald Trump declara por otro de sus líos judiciales.

La India se confirma como potencia internacional al ser el primer país que llega al polo sur de la luna.

Japón empieza a verter al Pacífico el agua radiactiva de Fukushima, después de haberla descontaminado, pero el mosqueo de mucha gente está ahí.

Prigozhin, el líder de Wagner que se rebeló contra Putin, ha muerto en un sospechoso accidente de avión. Se sospecha que al final no le dieron polonio a él, pero se lo pueden haber dado al avión.

Y luego hay noticias para la esperanza, como eso de que un implante cerebral con Inteligencia Artificial haya permitido recuperar el habla a dos mujeres, o que los científicos hayan podido descifrar, finalmente, todos los secretos del cromosoma Y, el último territorio del ADN que continuaba siendo un misterio. Dicen que eso servirá para entender el comportamiento de algunas enfermedades con el Alzheimer o el cáncer, en función del sexo.