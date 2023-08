El PP abre el abanico de pactos para la investidura a todos los grupos con una única línea roja

Feijóo tiene un mes por delante para intentar llegar a los 176 votos en el Congreso que lleven a La Moncloa. Ahora le faltan 4 y en Génova reconocen a COPE que hay "muy pocas, casi ninguna opción" de que puedan contar con los diputados del PNV para lograrlo. Eso lleva al PSOE y Sumar a poner palos en las ruedas de estas negociaciones cediendo escaños a ERC y Junts para que puedan formar grupo parlamentario y ganarse su confianza. Unos contactos parlamentarios en los que el PNV tiene un lugar destacado, porque le bastaría con el apoyo de los nacionalistas vascos en la primera votación o su abstención en la segunda.

Sin embargo, la dirección del PP reconoce en privado que hay muy pocas, "casi ninguna opción", nos dicen, de que puedan contar con ellos. Por eso han abierto el abanico de posibilidades a todos los grupos del arco parlamentario, salvo Bildu, que consideran que es una línea roja que no van a sobrepasar.

El mensaje ha llegado ya a la sede de los distintos partidos, incluido Ferraz. Sin embargo, desde el PSOE acusan a Feijóo de querer forzar una repetición electoral y dan los primeros pasos para hacerse con el favor de los independentistas: tanto los socialistas como Sumar han cedido diputados a Esquerra y Junts para que tengan grupo parlamentario propio.

El abanico del PP

De esta manera, el PP se declara dispuesto a negociar con Junts. Los populares, que tacharon de golpista a la formación de Puigdemont, avalan ahora negociar con ella la investidura de Feijóo y afirman que hablarán con todos los grupos, salvo EH Bildu. El 11 de agosto la dirección zanjó el debate afirmando que esa hipótesis no estaba “sobre la mesa”. Pero hoy, ya con Feijóo designado como candidato a la presidencia por el Rey y con la necesidad de rascar apoyos en el Congreso, el partido del prófugo, Carles Puigdemont, es para los populares un interlocutor legitimado.

Mientras tanto, el PNV reitera que no apoyará a Feijóo en la investidura. El partido vasco acepta una reunión “de mínima cortesía” con el candidato popular, pero recuerda que no van a participar en “una investidura de la mano de Vox”. “La reunión puede servir para que el señor Feijóo y yo nos conozcamos, pero no va a servir para nada más. Nosotros ya hemos dicho claramente cuál es nuestra posición y que una investidura de la mano de Vox desde luego nosotros no vamos a participar”, ha dejado claro el portavoz del PNV, Aitor Esteban.

El PSOE y Sumar han reaccionado a esta situación. Sumar ‘prestará’ temporalmente diputados suyos a ERC, y el PSOE hará lo propio con Junts. Esos diputados prestados aportarán a ambos partidos independentistas el porcentaje de voto que les falta a ERC y Junts para alcanzar el mínimo del 15%. Una vez constituidos los grupos parlamentarios, los diputados regresarán a las filas de PSOE y Sumar. Es una operación no recogida por el reglamento del Congreso, pero que se ha realizado en términos parecidos en otras ocasiones.